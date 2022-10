Opinión | Tríptico sobre la alegría

El gigantesco secreto del cristiano

¿No podrías levantar un poco más la espalda –me digo a mí mismo, mientras veo mi imagen reflejada en el espejo-. ¡Caminas casi encorvado! ¿Quién te enseñó a andar así? ¡Levanta la cabeza, camina con seguridad!

Se cuenta en el evangelio la historia de una mujer encorvada a la que Jesús curó en una sinagoga en día de sábado (Cf. Lucas 13, 10-13). ¿Qué peso secreto cargaba aquella mujer? ¿De qué carga pesadísima la libró Jesús?

A muchos, este milagro les parece de poca monta, y, sin embargo, lo es de mucha, porque el hombre no nació para vivir doblado: el hombre es la única criatura a la que se le exige vivir erguida. ¡Los cerdos no están hechos para mirar al cielo, y hasta es posible que jamás hayan visto la luna! Con el hombre es distinto… Al curar a aquella mujer, Jesús no sólo le devolvió la salud, sino, ante todo, su dignidad de hija de Dios.

Una sobreviviente de los Gulags soviéticos –Natalia Ginzburg- refiere en un libro estremecedor (El vértigo) que los guardias de las barracas no permitían a los prisioneros mirar hacia arriba; levantar la cabeza no era algo que les estuviese permitido. Y por eso dice Jesús a sus discípulos que, cuando vean que ya está cerca el fin del mundo, “levanten la cabeza” (Lucas 21, 28), pues se acerca la hora de su liberación.

Levantar la cabeza es un gesto de dignidad. Por eso, es preciso levantarla y no caminar como derrotados, como hombres y mujeres vencidos. Que tu caminar, Juan Jesús, sea ligero, y si, mientras caminas, te animas a entonar una canción, mejor todavía. Que tus pasos sean, en realidad, pasos de danza.

San Agustín (354-430) recomendaba en uno de sus sermones caminar y cantar: cantar mientras se camina y caminar mientras se canta. Decía: “Canta et ambula. Canta y camina. Que tu caminar sea un canto; que todo celebre en ti la alegría del Señor: labios, corazón y semblante”.

¡Dios mío, qué tarea! Y, sin embargo, es preciso realizarla concienzudamente. El mundo no querrá ser cristiano a menos que vea que los cristianos somos gente alegre y amable. Esto fue lo que dijo el más grande enemigo que ha tenido nuestra fe a lo largo de los siglos, Friedrich Nietzsche (1844-1900): “Sería preciso que los cristianos cantaran mejores cantos para que yo aprendiese a creer en su Salvador. ¡Sería menester que sus discípulos tuvieran un aspecto más triunfante!”.

Tengo aquí, sobre mi escritorio, una pequeña libreta de tapas negras en las que he ido anotando al ritmo de los días los pensamientos que no querría olvidar jamás. Entre ellos, por lo que veo, hay varios sobre la alegría:

“La alegría –escribió Gilbert K. Chesterton (1874-1936), por ejemplo- es el gigantesco secreto del cristiano”.

Para muchos cristianos, por desgracia, se trata de algo demasiado secreto, pues la alegría no se les ve ni siquiera mirándolos de perfil. Cuenta René Schow (1859-1928) en un libro autobiográfico (Yo, judío) que en varias ocasiones hubo de recriminar así a más de un amigo convertido al cristianismo: “Usted era mucho más amable entes de hacerse devoto; es increíble que se haya hecho usted más torpe, menos natural, y haya perdido simpatía desde que se inclinó hacia la piedad”. Pero prosigamos con las citas prometidas:

Raúl Plus, SJ (1882-1958): “La noche no vino de Cristo. Él, en la noche, es la luz. Ego Lux. ¿Y no es lamentable que, por no vivir lo suficientemente alegres, los cristianos hayamos dejado sobreentender, a veces, que Cristo no nos legó más que una religión de amputaciones y arideces?”.

Un personaje de Muerte, ¿dónde está tu victoria?, la novela del historiador y académico de Francia Daniel Rops (1901-1965), dice en voz alta para que todos le oigan: “No soy un beato, pero me parece que si encontrase un solo cristiano en cuyo semblante brillara la luz, comprendería”.

Y Juan Taulero, el dominico alemán (1300-1361): “Cuando se pertenece a Dios, el corazón encuentra en la certeza de su presencia una verdadera y continua fiesta. Al que pertenece a Dios, Dios le pertenece a su vez y no lo abandona jamás. ¿No es vida deliciosa y alegre fiesta estar en Dios y tener a Dios en nosotros, en el tiempo y en la eternidad?”.

Y Georges Bernanos (1888-1948) en su Diario de un cura rural, novela que habría que leer arrodillados, recrimina así a los cristianos por boca del párroco de Torcy, un sacerdote enérgico, pero dulce en el fondo: “¿Dónde diablos escondéis vuestra alegría? Nadie creerá, viéndoos vivir como vivís, que a vosotros, y sólo a vosotros, se os prometió el gozo del Señor”.

Sigo ojeando mi libreta de tapas negras, ya muy gastada de los bordes. ¡He aquí otros dos pensamientos que es preciso dar a conocer!:

De Chesterton, a quien ya citamos hace un momento, escribió André Maurois (1885-1967) en su libro Mágicos y lógicos: “Muchos le creyeron poco serio porque era alegre; en realidad, era alegre porque era serio. Seguro de la verdad, podía bromear. Los tiranos y los pensadores tristes son los que tienen miedo. La certidumbre engendra serenidad”.

Y, para terminar, he aquí esta otra frase –mejor dicho, esta acción de gracias- tomada de una pieza teatral de Paul Claudel (1868-1955) titulada El zapato de raso: “Dios mío, me habéis dado el poder de que todos los que me miran sienten deseos de cantar, como si yo les marcase muy bajito el compás”.

¡Ah, si yo pudiera decir una oración así! De cualquier modo, hoy mismo por la noche la diré. Para que, viéndome todavía muy lejos de lo que agradezco, me esfuerce en estarlo cada día un poco menos.