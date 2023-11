Opinión | Todos somos uno

Porque pueblo soy, no me queda claro tantas cosas y verdades que son falsedades, me duele la resignación de nuestros compatriotas y me alegra también, pues si no fuésemos así, posiblemente estaríamos casi en rebelión o en la desolación, sabemos que Guerrero sufre, estamos seguros de eso y que no hay para cuando se alivie, también estamos seguros, de que en algunos años el país tendrá serios problemas como consecuencia de las actuales abstenciones no cabe duda.

Iniciando por Guerrero que ya se encuentra en emergencia sanitaria y como de sanidad hablamos nuestros niños y jóvenes en un futuro no muy lejano padecerán enfermedades que prácticamente estaban extinguidas, todo por falta de vacunación actual contra enfermedades como polio, tuberculosis, viruela y más, a veces creo que existe un México donde lo importante son los caprichos de pocos y no el beneficio de muchos, me da escalofrío al leer que se dijo que la UNAM es una universidad elitista, ahora si no sé a qué se le llama “élite” pues si el término se toma como grupo de personas remarcables o de lo mejor no debería ofendernos el que se tache a la UNAM de elitista pues es lo que México necesita, gente bien preparada y, si se le usa despectivamente, considero equivocado aplicar el término en este caso, ya que es una de las universidades con mayoría de gente de todos los niveles socioeconómicos y de ahí han salido eminentes médicos, científicos y líderes incluyendo a las dos candidatas presidenciales Claudia Scheinbaum y Xóchitl Gálvez.

¿Qué, qué falta en el país? Además de insumos, seguridad, credibilidad, nos siguen faltando palabras como fe y esperanza contra desesperanza y miedo por lo que que aún no comprendemos por qué tanto suelo disparejo si debería ser parejo, con menos quejas y agravios, mientras escuchamos mensajes de no pasa nada muchos viven con graves problemas, especialmente médicos, imaginemos a pacientes que no pueden ser detectados a tiempo o ver que en Acapulco si se corta alguien con una lámina no podrá ser inyectado contra el tétano, porque no hay vacunas, se nos olvida que todos los mexicanos somos parte de la historia y todos somos uno, si alguien tiene gripa puede convertirse en epidemia sin los remedios necesarios, si somos un pueblo sin empleos y pobre la violencia aparece, si nos instan a hacer divisiones entre hermanos creamos más violencia y rechazo, por eso es importante empezar a hacer cambios poco a poquito y prepararnos para el voto, porque no se refleja en el presupuesto de Egresos de la Federación que los egresos sean para apoyo y ayuda real a Guerrero o al campo o, o, así que cuando sentimos que no hay alivio y las posibilidades de crecimiento educativo no existen abramos posibilidades reales para quienes no tienen, porque nuestra tendencia muy mexicana es, mientras yo esté bien poco importan los demás, sin embargo si los demás no están bien eso se revertirá en perjuicio de todos, así que hagamos cambios paso a pasito comprendiendo que todos somos uno, rompamos con nuestra rutina, especialmente aquella que nos lleva a depresión.

Busquemos a una persona que tenga como objetivo el bien común no con palabras, sino con acciones, busquemos personas que se alegren por vernos crecer y tener oportunidades sin detener el paso al éxito, resuelto a hacernos vivir en la mediocridad.

Somos todos y así podremos construir un mejor país, dejemos las zonas de confort no basados en emociones o buenos deseos sino en hechos y acciones, en el amor a nuestra patria y a nuestros hijos y nietos, mientras reflexionamos cómo contribuir a tener un mejor país, yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.