Opinión | Todo en familia

Cuando Hamlet se preguntó: Ser o no ser y dicen que Quetzalcóatl dijo: ¿Soy éste que soy? Y Michel Faucoult dijo: No me preguntes quién soy y no pidas que permanezca siempre igual; nos enseñaron que la primera cuestión representa una opción binaria: sé es o no sé es. La segunda es la trama de la vida misma: ser lo que sé es. La tercera es descubrir si, siendo, efectivamente aún sé es. Cuando pasamos unos días en familia, lo que en estos tiempos actuales es raro, encontramos que vivir es un descubrimiento de lo que se es a cada instante.





Porque vivir es hurgar en el cielo y encontrarnos en familia después que los años pasaron, es meternos en las entrañas de los otros y nuestras. Es ver cómo el pasado y el presente van, de la realidad a la fantasía, de la luz a las sombras. Escuchamos el silencio en el ruido de los años que se fueron y de repente renacemos para perdernos en lo que soñábamos era nuestra realidad y ya no lo es más; en el presente nos damos cuenta que sólo somos un boceto de lo que fuimos y así, nos damos ánimo para no perdernos en las promesas del pasado y la realidad de un presente que desconoceremos en el futuro próximo.





Es ver cómo los hijos crecieron y los nietos se van llendo, sabiendo que no hay nada más paradójico que el día de hoy en el que podemos decir !qué somos! en definitiva, para de repente darnos cuenta que ya no somos lo que fuimos y el concepto de familia persiste pero, no como la idealizamos acorde a lo que vivimos con nuestros padres.





Que aunque nuestra vida es una obra terminada, aún cuando partimos, no cesan los recuerdos, permanecen presentes aunque pronto se ausenten borrándose con el tiempo. Así que soy una siendo silencio y una haciéndome presente. Soy la búsqueda y la pregunta al viento, soy un tránsito en el paso del tiempo y un puente que lleva al ocaso que no cesa nunca de preguntarse si todavía se es.





Actualmente la verdadera familia vive en la alternancia entre la invasión mediática y la presencia física lista para invadir con las ausencias presenciales el imaginario de la mente a través del amor donde la súbita sincronización de las emociones nos enseñan a disfrutar el momento y el día con día con la “mundialización de los “afectos” y las emociones que contribuyen al miedo por la ausencia real de quienes amamos, ahora tan cercanos por la tecnología y tan lejanos por las distancias que han hecho que el hombre común dedicado a su casa, vestido y sustento en la actualidad, no sea ni la sombra de lo que fue y carezca de una realidad clara de lo que son actualmente los miembros de su familia y aunque el pensamiento puede explicar muchas situaciones, los sentimientos fluyen y se instalan en los reencuentros.





Y como diría Aristóteles: en las adversidades sale a la luz la virtud y añado, sale a la luz el amor aunque por momentos la cordura se esconda y como, acorde a mis cánones, la familia , al final es el remanso de amor que siempre buscamos y su objetivo es lograr el bienestar individual, pero con el fin de la mejora de todos sus miembros ya que, lo que los padres deseamos, por disfuncional que sea nuestra familia ( me pregunto, habrá alguna familia funcional?) lo que en realidad buscamos es que quienes la forman y conforman aprendan y adquieran resiliencia emocional para descartar lo superficial y desarrollar autoconfianza centrándose en lo que podemos cambiar para construir una existencia feliz y significativa en conjunto .





Si usted amado lector lo logró, dése por bien servido y si no, aprenda que para vivir bien en familia debemos centrarnos en lo que podemos cambiar en nosotros mismos para dar lo mejor de uno mismo, por complicado que sea el mundo y la familia vale la pena vivir y vivirla Así que, mientras usted analiza la suya, yo disfruto la mía agradeciendo a la vida, así como, también sus comentarios en ángeldesofia@yahoo.com.mx