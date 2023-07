Opinión | Teoría de los secretos

Hay quienes se pirran por conocer los secretos de los demás. ¡Les aconsejo que dejen de hacerlo! Es, más, casi me atrevería a pedirles que refrenen sus impulsos, no vaya a sucederles lo que a la familia Skinner, que un buen día…

La familia Skinner aparece en un cuento de W. Somerset Maugham (1874-1965) titulado Antes de la fiesta. El señor Skinner, reconocido abogado londinense, ha recibido una invitación para asistir a un cocktail party que el canónigo Heywood ofrecía en su jardín para obsequiar al obispo de Hong Kong, un viejo amigo suyo que ahora se encontraba en Londres pidiendo ayuda para las misiones.

El abogado Skinner estaba ya listo para partir, vestido de rigurosa etiqueta, y la señora Skinner también, aunque ésta aún dudaba si debía usar un sombrero de plumas exóticas que le había regalado hacía un año su difunto yerno, el pobre Harold… ¡Ah, qué desgracia: morirse en la flor de la edad! Su hija, la viuda de Harold, muerto en Borneo en extrañas circunstancias, todavía no estaba lista. Millicent se llamaba ésta, y lucía un atavío muy poco apropiado para la ocasión.

“-No hay razón para que debamos aparecer todos como si llegásemos de un funeral –dijo Millicent a su hermana Kathleen, que le había lanzado, al ver su indumentaria, una mirada de desaprobación-. Estoy segura de que Harold no desearía que yo llevara luto por él indefinidamente”.

Esta manera de encarar su viudez alarmaba no poco a su padre, a su madre y a su hermana. Ésta, por ejemplo, para no ir tan lejos, había escuchado por allí ciertas cosas en torno a la muerte de su cuñado que no cuadraban nada con lo que su hermana decía, pues, al parecer, su marido no había muerto de fiebre en las colonias, sino que más bien se había suicidado. Sí, en ciertos círculos se hablaba de suicidio.

Millicent no quería hablar sobre el asunto, pero Kathleen se mostró vivamente interesada en conocer los pormenores de la historia. ¿Por qué precisamente ahora? Hubiera podido elegir otro momento, pero la verdad es que, por extrañas razones, éste le pareció el más oportuno. Y, por si fuera poco, también la señora Skinner, metiendo hilo para sacar madeja, exclamó de pronto:

“-¡Pobre Harold! ¡Es horrible! Fue un buen yerno. ¿Qué lo indujo a hacer una cosa tan horrible? –dando a entender con ello que no daba por buena la explicación de la fiebre, sino la del suicidio.

En fin, que todos pidieron a Millicent una explicación. ¿Qué había sucedido realmente con Harold? Ella se rehusaba a romper el silencio, y no lo rompió sino hasta cuando, vencida por la insistencia, decidió contar la verdad. En primer lugar, no, no era verdad que Harold hubiese muerto de fiebre, como había dicho a su regreso de Borneo, pero si lo dijo fue por no avergonzar a su hijita, que en cuanto creciera sería asaetada a preguntas: “Pensé –explicó- que sería mejor para Joan que creyera que su padre había muerto de fiebre. No quería que ella supiera nada sobre el asunto”.

Pero, entonces, ¿era verdad lo del suicidio? La señora Skinner pedía la verdad, la exigía. Y de esta manera Millicent no tuvo otro remedio que hablar. Harold, su marido, bebía como un pez, y además no la amaba: se había casado con ella como último recurso para dejar la bebida. “Era un borracho consumado. Acostumbraba ir a la cama cada noche con una botella de whisky del que a la mañana no quedaba una gota. El primer secretario le había dicho que, a menos que dejara de beber, tendría que presentar su dimisión, y añadió que le ofrecía una nueva oportunidad. Podía hacer uso de su licencia e ir a Inglaterra, y le aconsejó que se casara, de modo que cuando volviese tuviera a alguien que lo cuidara. Harold se casó conmigo porque quería un guardián. En Kuala Solor se hicieron apuestas sobre el tiempo que, gracias a mí, estaría sin beber. Harold había, pues, venido a Inglaterra para casarse. No le importaba mucho con quién”.

Sin embargo, Harold, aun con ella a un lado suyo, continuaba bebiendo, a veces a escondidas, con frecuencia descaradamente. Y bebió hasta el fin.

Y, por lo demás, ya que querían saberlo, tampoco era verdad que se hubiera suicidado en un acceso de delirium tremens, como se decía.

Padre, madre y hermana tragaron saliva. ¿Y entonces? Entonces una noche, harta ya de aquel alcohólico que un día prometía dejar de beber y al día siguiente rompía su promesa…

“La viuda se pasó la lengua por los labios resecos. Su respiración era acelerada. Guardó un momento de silencio.

“-Había un parang colgado en la pared, al costado del lecho…

“-¿Qué es un parang? –preguntó la señora Skinner.

“-No seas tonta –replicó irritado su marido-. Hay uno colgado en la pared, detrás de ti.

“Y al hablar señaló una especie de espada malaya.

“-De pronto la sangre brotó de la garganta de Harold”.

La señora Skinner estaba horrorizada. Las manos le temblaban, y los pies.

“-Millicent, tú no hiciste eso, ¿verdad?

“-No sé qué otra persona pudo haberlo hecho… Yo no tengo la culpa, ustedes me obligaron a contarles”…

Dejemos, pues, a los demás con sus secretos. No queramos saberlos: podríamos quedar helados de terror. Para tratar a los demás con cortesía y amabilidad es preciso no conocer sus secretos. ¡Que se los calle! ¡Que no nos los cuente, por el amor de Dios! Porque conocer un secreto obliga a no contarlo. Y nadie guarda mejor un secreto que aquel que lo ignora.