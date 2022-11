Opinión | Te regocijarás en el Señor...

-Padre, ¿y para qué hay que ir a Misa todos los domingos, si ya sabe Dios cuánto lo amamos? ¿O no es verdad que lo sabe? ¿Qué secreto puede ser éste para Él?

El joven se me quedó mirando con la sonrisa inconfundible de quien se ha anotado un punto.

-Es verdad –le respondí-. Él lo sabe todo.

-¿Lo ve usted?

-Sin embargo –seguí diciéndole, pero ahora era yo quien lo miraba con la sonrisa inconfundible de quien se ha anotado dos puntos-, el problema está en que no basta con saber. Por ejemplo, ¿tienes novia?

El joven no se ruborizó, como lo hubiera hecho yo a su edad, sino que me dijo, muy seguro de sí mismo:

-Sí, tengo novia.

-¿Y la amas?

-Sí.

-¿Y ella lo sabe?

-Es claro que lo sabe. Como que no paro de decírselo…

-Bueno, pues si ya lo sabe, entonces no le hables más, ni la busques, ni le escribas. ¿Para qué, si ya lo sabe, como dices?

El muchacho se me quedó mirando con la tristeza de quien ha perdido los tres puntos que pudo haberse anotado.

-Pues igual sucede con Dios. Sí, lo amamos, pero muchas veces sólo intelectualmente, ya que en la práctica no hacemos nada por Él. ¡El amor es mucho más que el mero conocimiento! Y, por lo que a ti toca, ¿acaso ignoras que tu novia te ama? ¡No lo ignoras! Y, sin embargo, no te conformas con saberlo, puesto que esperas de ella mucho más que eso. ¿O no?

¡Mi joven amigo! Ya no supo qué decir. Pero yo no quise entristecerlo, sino sólo hacerle ver que la Misa es mucho más que cumplir con un deber: es re-anudar un lazo de amor que siempre está en peligro de desatarse; es…

“Para los que creen en él –escribió a fines del siglo XII el abad cisterciense Balduino de Ford-, Cristo es alimento y bebida, pan y vino. Pan que fortalece y refuerza; bebida y vino que alegra. Todo lo que en nosotros es fuerte y sólido, gozoso y alegre, que nos ayuda a cumplir los mandamientos de Dios, a soportar los sufrimientos, a cumplir con la obediencia y defender la justicia, todo eso lo podemos realizar gracias a este pan que es fuerza y a este vino que es gozo” (El sacramento del altar II, 3).

Cuando este pan nos falta, qué débiles nos sentimos; y cuando nos falta este vino, qué desapacibles estamos. Seguí diciéndole a mi joven interlocutor:

-Ven a Misa todas las veces que puedas para que descanses un poco en el regazo de Dios. Y, cuando regreses a tu casa, sin que lo notes, lo harás con nuevas fuerzas y más alegre. Pero, si vienes, no lo hagas de mala gana, ni a regañadientes, ni refunfuñando por el camino. Esto sería tanto como dar de mala gana. Si vienes, ven con alegría. Así es como a Dios le gusta verte: con el rostro radiante, y más aún cuando estás en su presencia. Me dirás, quizá, que éste es un mero consejo piadoso, pero que de ahí no pasa. Y yo te diré, a mi vez, que te equivocas. Es Dios mismo quien así lo pide: “Te regocijarás en la presencia del Señor, tu Dios, en el lugar que elija para hacer habitar en él su nombre, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que mora en tus ciudades, así como el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en medio de ti; te darás todo a la alegría” (Deuteronomio 16, 11-15).

“A la hora de subir al auto, o de cerrar la puerta de tu casa, o de subirte al autobús, o de emprender la caminata para ir al templo, ve ya preparando tu corazón. Vístelo de fiesta, y verás lo que pasa. ¿Y qué pasa? Lo que ya te he dicho. Pero, si quieres saber más, déjame contarte lo que contempló una vez San Serafín de Sarov (1759-1833) mientras impartía al pueblo la bendición al final de la Santa Liturgia. San Serafín de Sarov era un joven ruso que sintió un día la llamada del Señor y se hizo monje y sacerdote, y que luego quiso retirarse a la soledad de la estepa. Es como el San Francisco de Asís de la Iglesia Ortodoxa. Los osos, tanto como los hombres, recorrían enormes distancias únicamente para verlo de lejos –en el caso de los primeros-, o para cruzar con él una palabra o pedirle un consejo –en el caso de los segundos-. Pues bien, antes de retirarse a la soledad, como te digo, y mientras bendecía a la asamblea al final de una celebración litúrgica, he aquí lo que sucedió: “Un día, durante la solemne celebración del Jueves Santo, después de haber bendecido a la asistencia y pronunciado las palabras: ‘Y por los siglos de los siglos’, en lugar de retirarse, como lo exigía el desarrollo del oficio, el Padre Serafín permaneció fijo en su lugar, inmóvil, ausente de todo. Comprendiendo que le había pasado algo insólito, dos diáconos lo tomaron de los brazos y lo condujeron detrás del altar. Su inmovilidad duró tres horas. ‘Estaba deslumbrado como por un rayo de sol –explicó a su confesor y al Padre Pacomio-. Volviendo los ojos hacia esa luz vi a nuestro Señor y Dios, Jesucristo, con el aspecto del Hijo del hombre en su gloria, brillando con una luz inefable y rodeado por los ejércitos celestiales: ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Viniendo por la puerta oeste, caminando por los aires, Él bendijo a los celebrantes y a los asistentes’…” (Irina Goraïnoff, San Serafín de Sarov. Vida y escritos).

Sí, esto es lo que siempre sucede, pero no lo vemos. El Señor en persona bendice a los que se tomaron un poco de su tiempo para venir y estar con Él: es tan agradecido y generoso, que a cambio de una hora que le regalamos, Él nos da la vida eterna.