Opinión | Soy y te amo

Mas allá de lo sabio y lo profano, soy mexicana y me mortifica, mí y tu destino, soy mujer imperfecta, soy parte del país que comparto con mi hermano mexicano sin importar si es rico o pobre, culto o ignorante, porque yo, ¡soy como tú y como él¡, creo en mi patria y me duele ver lo que pasa, ¿Cómo explicar a un hijo la muerte de una madre que su pecado fue buscar a su hija desaparecida? Cómo explicarle que su hermana, ¿tal vez? nunca sabrá donde quedó o, qué ¿tal vez?, la militarización se vuelva eterna o casi eterna o que el enfrentamiento con Canadá y el vecino país del Norte parece inminente; ¿cómo explicar a niños de esta generación que la apatía de los adultos está permitiendo la desmantelización del país? porque la violencia, no sólo no cesa, sigue in crescendo en escala ascendente con masacres que dan náuseas al verlas y saber que tras estos ataques el miedo se enraíza en los pueblos que pronto se convierten en pueblos fantasmas.

Porque soy mujer, me duelen los feminicidios, me indigna que el clamor social sea opacado por el odio en que vivimos, que nuestros representantes tengan cola y precio por veladas amenazas o ¨convencimientos¨ actuando en detrimento de la patria; que el respeto hacia nuestras fuerzas armadas se esté convirtiendo en desconfianza, que los ciudadanos no comprendan que son ellos quienes decidirán el futuro del país en las urnas, me duele que no se comprenda que cosa, causa y resultado no pueden arreglarse con buenos deseos, con quedarnos callados, con doblar las manos esperando que sea el prójimo quien tome las decisiones, me duele no poder salir a la calle sin miedo, dejar las salidas domingueras a comer por miedo a una balacera, que nuestros hijos y nietos vean como ordinario y normal lo anormal y se acostumbren a escuchar sobre esto, como algo cotidiano,. Yo, por mi parte digo: ¨No Quiero Esto Para Mis hijos, Nietos, Amigos o Enemigos¨.

¿Qué, que quiero? Quiero vivir como antes, con todo y sus bemoles, quiero un pueblo en oración rezando a la Guadalupana no solo el 12 de diciembre, quiero vivir en paz y armonía, viajar pensando que al arribar a mi país veré caras amables y sonrisas y no armas y desconfianza, quiero salir a la calle sin el Jesús en la boca y el rosario en la mano, que en el extranjero se hable de mi país como ese lugar de la bonhomía, la cultura y su vasta comida, quiero ver a mis hermanos como gente solidaria dándose la mano y no estar con la duda de saber si existe un conflicto armado o son simplemente inconsistencias, quiero un pueblo actuando con sabiduría, con conciencia sobre la realidad de lo que ocurre. Quiero que nuestras autoridades hablen con verdades y palabras que edifiquen, unan y den vida colectiva. Quiero Universidades que en verdad den bienestar y no planteles sin clases o edificios.

Quiero que todos podamos ver las tempestades como oportunidades a vencer en el colectivo y en lo individual, actuando con FE, sabiendo que el amor no tiene firma perdida en las causas ignoradas o perdidas por la ignorancia, saber que tiene causa en el amor a nuestro país porque pueblo somos y porque mi México y el tuyo son uno en el amor y no en la desconfianza y porque lo encuentro siempre en lo inusitado sabiendo que él mismo es lo insólito, tengo que venir desde fuera y desde dentro para recorrerlo con sus tonos brillantes y opacos como si siguiera siendo mi México de siempre, porque asi es y asi soy y asi te amo y tú, ¿Aún amas a México?, porque si no, no entiendo qué ando haciendo yo aquí y no en el bando enemigo que empieza siempre primero como padre bueno y termina como padrastro enfermo, dañando a la familia, como espero que estés de este lado te dejo esta reflexión para vivir por y para México dándote las gracias por tu lectura, esperando tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx