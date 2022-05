Opinión Solarium

Entre la realidad y el mito

A veces parece que San Luis ha despegado. Luego vienen las revelaciones de expertos que contradicen la propaganda del gobierno verde de Gallardo Cardona y la preocupación regresa.

Hay sucesos aparentemente inconexos que solo se explican por intuición. Una comedida declaración del abogado Teófilo Torres Corzo ofrece elementos a interpretar como una falta a las reglas básicas de la conducta que voluntariamente asumen los exgobernadores del estado al separarse del cargo. Referirse a la necesidad ingente de unidad como condición para el desarrollo del estado en una referencia sin destino personal, pero es una evidencia del sentir de un grupo integrante de la sociedad potosina, frente a los rasgos que marcan esta administración estatal como satélite del López-obradorismo.

Lo dicho por Torres Corzo no es una lección en línea, pero casi lo es. Ricardo Gallardo Cardona como jefe del ejecutivo ha violado normas no escritas y roto relaciones en su afán por imponer un estilo de mando caducado y sin resultados todavía, pero que se esmera en asegurar que “ya se nota”. Las palabras de Teófilo llevan un trasfondo de colaboración sin descubrir que el receptor más importante de ellas carece de la sensibilidad y habilidad política para acusar recibo y asumir una lección que no encontró otro medio de envío que hacerla pública sin destinatario expreso.

Es posible que en lo más profundo de su ser Gallardo Cardona esté satisfecho de estar en el Top Ten de los gobernadores del país pues es algo intangible, como una pompa de jabón al aire libre. Para romper con los sectores más destacados de San Luis, delante de la sugerencia de Torres Corzo, el gobernador necesita meditarlo. No reaccionar sería letal.

Ni pensarlo pues ya tiene conflictos con la burocracia y enfrenta críticas por financiar espectáculos musicales porque son un gasto superfluo. Aquí la austeridad es un pretexto para presionar a los incómodos. Un uso del poder para quitar obstáculos ante un gasto desmedido y sin control, sin tener que rendirle cuentas a nadie.

Husmear en las distintas áreas de la administración potosina es un recurso difícil de utilizar para los periodistas, no obstante que la propaganda gubernamental se esmera en difundir que sus actos “ya se notan”.

Las expresiones empresariales, quizá las más importantes en el medio, señalan la baja de competitividad que registra el estado como consecuencia de varios factores. Uno de ellos, el bloqueo a los accesos del área industrial. Los obstáculos a la ágil movilidad de los trabajadores y el clima de inseguridad que asoma en todas las regiones de San Luis, ante lo cual la respuesta gubernamental no garantiza soluciones de fondo. Es cierto, el gobierno estatal no puede actuar solo, tiene que buscar acuerdos pues, de otro modo, podría declararse insolvente.

Conservar esa sensación de estar en una entidad en pleno desarrollo y enfrentar la realidad que registran una cifra de pobreza superior a la mitad de los habitantes del territorio, crea alternancias entre la confianza de avanzar con firmeza y de pronto descubrir que, en el camino, ha quedado un cúmulo de problemas sin resolver y despertar del sueño de grandeza sin un centavo en la bolsa para subsistir.

Lo que San Luis Potosí necesita es orden. Orden en sus finanzas, orden en la calle, orden en el gobierno, orden en los hogares y orden en todos los órdenes. Sin orden subsiste el caos.

LO PRIMERO ES LO PRIMERO

Aparte del abandono secular de los gobiernos municipales que ha tenido San Luis, la causa de que el pavimento de nuestras calles sea de los más dañados en el país, evidentemente es el paso de autobuses de gran peso, repletos de pasajeros y operados sin responsabilidad por sus choferes. Si esa causa no desaparece, la consecuencia tampoco.

No obstante, uno de los reclamos frecuentes de los permisionarios del transporte urbano es que las calles están destrozadas y no están dispuestos a renovar sus unidades para ofrecer comodidad al pasajero. El círculo vicioso se conserva hace muchos años y pese a su frecuente señalamiento no ha sido posible un cambio para mejorar.

Sería conveniente que la coordinación entre gobierno estatal y ayuntamientos de Soledad y San Luis permitiera una revisión física de las rutas seguidas por las unidades del transporte urbano y se compruebe lo que aquí escribo. No hay calle por la que transiten los vetustos camiones que no tenga grandes baches, fugas de agua y hasta del drenaje porque el peso de las unidades es muy superior a la calidad del pavimento, de las redes de agua y drenaje, lo que es causa de daños todavía reversibles de distintas formas.

No me cabe la menor duda de que el sistema de transporte urbano de San Luis está subsidiado y que los permisionarios forman un sector de ricos discretos, que aparecen muy modestos, pero con depósitos bancarios importantes. Y solicitan modificaciones a las tarifas porque “no les alcanza” para un buen mantenimiento y no les va a alcanzar mientras las calles que sus unidades destrozan sigan dañadas.

Una comisión del transporte en la que estén representados los usuarios y los concesionarios a la par que el gobierno y los ayuntamientos mencionados, debería estar operando a pesar de que existe hace mucho tiempo. Que se encargue de estudios técnicos, de estudios económicos y, en especial, de estudiar los movimientos del usuario y las horas pico en la demanda del servicio.

No se trata de localizar culpables. Ya están localizados. Se trataría, en todo caso, de hallar soluciones y de acercar medidas preventivas que beneficien a la zona metropolitana de San Luis Potosí, haciendo acopio de buena voluntad y participación. Obviamente no es buena estrategia hacerle “manita de puerco” a los permisionarios a sabiendas de que no se van a dejar, sino de aportar cada uno la mejor acción para transformar realmente la capital del estado.

Por supuesto que es una buena acción que el gobernador Gallardo Cardona mueva las banderolas para poner en marcha la reparación de pavimentos en diversas vías. Para que el programa avance más dinámico sería conveniente la participación de los permisionarios para que sus rutas sean beneficiadas si ponen su parte.

Con imaginación, es posible incluir en ese organismo a los propietarios de concesiones de taxis y de transporte de personal. Hay que recordar que lo que hoy gastan en reparaciones por daños vehiculares, mañana podrán destinarlo a conservar el pavimento en excelentes condiciones. Claro que se puede.

EL COTARRO POLÍTICO

Mientras los partidos políticos sean operados por camarillas que solo buscan su beneficio, no van a representar a nadie. El ausentismo en las urnas tiene su causa original en esa situación. Mientras no den acceso a las demandas ciudadanas y ofrezcan soluciones reales, las cosas no van a cambiar… El Congreso del Estado está aquejado del mismo mal. Los legisladores no representan a sus “votantes” por seguir las indicaciones de los partidos de los que proceden. Y en el caso de los plurinominales ni pena sienten si alguien les pregunta a qué minoría representan… La Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios y la Secretaría de Gobernación, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), intensificará en todo el estado la vigilancia y el aseguramiento de los vapeadores, cuyo uso representa un riesgo a la salud de la población por los carcinógenos y sustancias tóxicas que contienen, así como los cigarros electrónicos (o vaporizadores) que contienen acetato de vitamina E, sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas como la Neumonitis e incluso la muerte… La COEPRIS ha confiscado 2 mil 083 vapeadores o cigarros electrónicos, 4 máquinas expendedoras, así como una vitrina, además de reportar 50 links de venta por internet a las autoridades competentes tanto federales como estatales… Al encabezar la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad en el Altiplano el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que “no habrá ni un solo día que se deje de trabajar por la tranquilidad y la reconstrucción de la paz social de sus municipios, por lo que habremos de poner en marcha una nueva estrategia con la Guardia Civil Estatal aparejada de la coordinación con los gobiernos federal y municipal”. Exhorto a los alcaldes a sumar esfuerzos en el combate y disuasión de los delitos y dejó en claro que “en este camino no habremos de dejarlos solos, por el contrario, recibirán todo el respaldo desde el envío de tropas y recursos que podrán ser aplicados en equipamiento y nuevas tecnologías”… La diputada local del Verde Ecologista, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, dijo ayer que “es importante apoyar a los jóvenes egresados de sus carreras porque a veces pensamos que ya con el título lo tenemos todo y la verdad es que no, tanto en la iniciativa privada como en la administración pública es difícil y por ese lado, estamos trabajando en una iniciativa”… Para que vean que hay cabeza, les comento que el Interapas tramitó la cuarta dosis de vacuna anti COVID19 a su personal de campo y ya están protegidos… Excelente… Hoy, el terrible Manolo está bañado en sudor, le urgen unas refrescantes “chelas” para no perder el juicio… HASTA LA PRÓXIMA