Opinión Solarium

El viejo juego de la silla (embrujada)

Como si en el estado no hubiera cosas más urgentes que atender, la legislatura de San Luis Potosí tomó nota de la propuesta de reforma constitucional en materia electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y los diputados locales comenzaron a discutir sobre sus conveniencias e inconveniencias -según el caso- cual si ignorasen que no existen las condiciones parlamentarias para que la iniciativa cruce el muro opositor que la resiste.

Abordar el tema al nivel del Congreso del Estado parece una aceptación de los legisladores de que no tienen en qué ocupar su tiempo. Se necesita estar fuera del espacio político real para suponer que un documento aprobado por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados federal llegue a sus manos para ratificar la aprobación necesaria en estos casos. Aun suponiendo que tal cosa sucediera, se divisa desde fuera de nuestro Poder Legislativo cuáles son las proporciones de las bancadas, que de algún modo pueden sostener las iniciativas locales por los contrapesos que por supuesto existen en ese ámbito.

Ora bien, el gobierno de San Luis Potosí lo constituyen tres poderes y su división está fincada constitucionalmente para su ejercicio. Las decisiones políticas, sin embargo, han sido secularmente tomadas por el Ejecutivo. Sin embargo, hemos de vivir por primera vez en nuestra historia un momento en que el gobernador en ejercicio asuma una posición delante de cuestiones que no están enteramente en la esfera administrativa del gobierno que encabeza. La sucesión presidencial está en pleno desarrollo desde hace cuando menos un año y afecta la vida política de los estados de muchas maneras.

Si conviene o no la definición política del gobernador en el tema de la sucesión, el tema no aparece en la agenda de los integrantes de los tres poderes del estado porque existe una especie de recato que impide se exponga a la luz pública un acuerdo de la estructura del poder tras discutir una posición respecto a la sucesión presidencial. En la práctica cotidiana el posicionamiento ocurre con discreción y la ciudadanía podrá tener un registro claro cuando la elección presidencial termine y sepamos las consecuencias.

De entrada, cualquiera podría suponer que la capacidad política de los legisladores locales no está como para trazar líneas definitivas en semejante proceso. Pero todos sabemos que ventilar una iniciativa presidencial como si fuera cierta es un despropósito porque no llegarán a nada. Y, sin embargo, se visualiza una imagen tenue de un intento del Ejecutivo por medirle el agua a los frijoles.

Ricardo Gallardo vive este momento de incertidumbre que permea la política nacional con visión de futuro. Es una especie de “juego de la silla” en la que los participantes ponen en práctica todas sus habilidades y, si llega a quedarse sin asiento para el próximo sexenio federal, las consecuencias no nada más serán solo para él sino para el estado en general. Por lo pronto, si es o no conveniente alcanzar el consenso de los dos poderes restantes del gobierno de San Luis para acompañarse en la sucesión presidencial en marcha, solo habremos de saberlo cuando sepamos los resultados de esta que es una aventura muy interesante.

GALLARDO, LA CARA OCULTA DE LA LUNA

Nuestra luna es de ensueño, inspiradora de frases ancestrales cuando es “luna de miel”, acompañante y testigo silenciosa cuando su brillo se refleja a la orilla del mar. Pero tiene una cara oculta plena de misterios, fuera del alcance de nuestro imaginario. Una sensación similar provoca las decisiones del gobierno estatal. Por momentos brillante, por momentos oscuro y sombrío, dependiendo del lado que se le mire. Alcanza alturas insospechadas con la misma facilidad con que esconde sus artilugios en pasadizos secretos.

No por virtudes sino por defectos, la administración gallardista tiene aciertos que la visten de lujo y enseguida presenta fallas que la hacen ver como una administración “tepachera”. Se pueden decir 10 cosas buenas, que pueden ser borradas por otras tantas malas. El estado de pérdidas y ganancias apenas se nutre lo suficiente para equilibrarse, para no ser tan negativo.

La construcción de la imagen de un buen gobierno no transita por las vías que los colaboradores del gobernador Ricardo Gallardo Cardona han seleccionado porque van en sentido contrario al que tiene un objetivo de aquella naturaleza. La divulgación de sus actos, de sus intenciones, eventualmente colocan al mandatario a las puertas del silencio obligado.

A la hora de pedir la cuenta para rendir su primer informe de gobierno, quizá el efectivo no le alcance y su tarjeta no tiene disponibilidad. Para no andar con rodeos, esta administración estatal se avergüenza de su pobreza, pero necesita un buen maquillaje, una vestimenta elegante y ese mismo afán la lleva a la creación de una apariencia pasajera.

Por supuesto, esa no es la vía que conduce al éxito y a ganar el aplauso. La escalera que conduce al piso superior del edificio político tiene un primer escalón que simboliza el buen comienzo. Llevar un mendrugo al que tiene hambre genera la gratitud del satisfecho, quizá se convierta en un votante cautivo, pero la ayuda para dejar de ser hambriento es el escalón que sigue y no está al alcance.

Los claroscuros del gobierno potosino no son exclusivos de esta administración. Culpa de la improvisación, de la ausencia de ideas y los ríos de mieles sobre los que han transitado los gobernadores contemporáneos, les endulzan la vida del mismo modo que les pueden hacer resbalar y cometer errores.

Es buen momento para ajustar cuentas. Para revisar resultados. Para evaluar y corregir. Si el gobierno federal está rosando el fracaso, es hora de preocuparse porque el desengaño podría alejarnos de la esperanza, por más que digan que esta muere al último.

EL COTARRO POLÍTICO

Pese a las limitaciones de algunos de sus colaboradores, el alcalde Enrique Galindo Ceballos desarrolla una buena labor. El tema del agua potable se atiende con la urgencia que esta temporada representa en el consumo y, en coordinación con Interapas, un gran número de pipas distribuyen líquido las 24 horas del día… Con todo el peso de la censura que es capaz de expresar, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona exhibió a quien fuera Secretario General de Gobierno, José Guadalupe Durón Santillán, por los abusos que se dice comete al usar el parque Tangamanga II como vía de acceso a una de sus propiedades. Una sugerencia al gobernador le ha sido expresada para que expropie los 20 mil metros cuadrados de la finca por causa de utilidad pública, la cual es fácilmente demostrable por la naturaleza del parque. La indemnización no superaría el precio de 10 pesos por metro, si es que el abogado logra demostrar que algo pagó… Y al notario que registró la propiedad que se le cancele el fíat por sinvergüenza… Yo creo que el gobernador sí va a proceder… Ni modo, hay tiempo de tronar cuetes y tiempo de recoger las varas… El Verde opera desde San Luis parte de sus campañas en los estados que tienen elecciones en junio, ya con sus candidatos o ya con sus aliados… Si usted es mayor de 18 años puede acudir todavía hoy a recibir la vacuna anti-COVID 19 para que se proteja de este terrible mal. Los adultos mayores de 60 años pueden recibir el segundo refuerzo para esta todos tranquilos… Trabajan en esta campaña los Servicios de Salud en San Luis Potosí, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Bienestar… No se le olvide… En la comunidad de Gogorrón se llevó a cabo una jornada de limpieza por iniciativa de una empresa armadora estadounidense en coordinación con el ayuntamiento de Villa de Reyes, como parte del compromiso social para conservar limpios los lugares cercanos a la planta… Los trabajadores de la armadora automotriz participaron como voluntarios y los habitantes de esa comunidad y personal de la dirección de Ecología y Servicios Municipales recolectaron 4.5 toneladas de basura… El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció giras de trabajo por los 58 municipios para agendar obras de infraestructura junto con los ayuntamientos. Se incluyen: ampliación de programas sociales, programas de salud y colaboración en el reforzamiento de la seguridad pública. “Lo que hacemos es escuchar a la población durante las giras de trabajo en los municipios, cuáles son sus necesidades más prioritarias y en quince días enviamos a las áreas encargadas para que se inicien los trabajos correspondientes”. Dijo que acordará con los presidentes municipales la manera de coadyuvar y priorizar el arranque de proyectos de más amplio beneficio en un máximo de 15 días después de los acuerdos... Hoy, como usted sabe, es día del niño. Todos lo somos de alguna manera, tal vez por eso el terrible Manolo luce cachucha de colores en 4 gajos y se refresca con paleta helada de tamarindo. Lo malo es que no comparte… HASTA LA PRÓXIMA.