Opinión | Si no es Juana, es Chana

Si No es Juana es Chana y si no, es su hermana; tal parece que la falta de mantenimiento en nuestra persona, en nuestra casa y en nuestras cosas de cualquier tipo pero más aun en las mecánicas tiene consecuencias, sin embargo cuando esas consecuencias afectan a muuuchos terceros es cosa que debería preocuparnos como sociedad, así, cambiamos del instinto a la justicia, porque nadie puede entender tantas tragedias en el Metro de la Ciudad de México, una cosa es la que nos cuentan y otra es la realidad, o tal vez deberían de empezar a rezarle a San Judas Tadeo cada 28 de mes para que los ilumine y dejen de pasar calamidades, en fin, junto a esto tuvimos la reunión de los tres presidentes que salió armoniosa y en ocasiones tediosa, como el famoso momento que pasará a la posteridad donde se rompió el protocolo, si es que lo hubo, al alargarse el discurso nacional perdido por momentos en espacios no correspondientes y donde el frio dio por terminadas las preguntas dejando a los invitados fuera, pero como esto se da en nuestro kafkiano mundo ya ni que decir de lo antes dicho.

Como la vida sigue y lo nuestro es enterrar a nuestros muertos y nuestros menesteres y callar ante la indiferencia de quienes deberían estar interesados en los más y no en los menos, se nos olvida que la vida terrenal es solo un ratito y las personas, aunque queramos, no somos eternas, por eso es importante trascender dejando huellas que fortifiquen y hagan bien, ¡hoy¡, evitando destrucción o desánimo en otros ya que de promesas incumplidas estamos llenos y si no, pregunten en Pemex como puede ser la petrolera mas endeudada del munido operando por debajo de estándares internacionales.

O como se quiere tapar los daños del metro con elementos de la Guardia Nacional, o cómo hay más elementos de la Guardia Nacional asignados al metro que en estados que verdaderamente tienen un caos que semeja guerra y deja poblaciones y ranchos fantasmas regados en el país por el temor de regresar a sus lugares de vida, pero como lo nuestro es descalificar usted puede quejarse y mostrar que le lloverán descalificaciones, como a Guillermo del Toro y Estrada cineastas quienes fueron descalificados por la Directora del Instituto Mexicano de Cinematografía al presentar sus posturas sobre apoyos al cine, asi que mas vale como personas empezar a buscar a la gente bonita, esa que hace el bien y que hace bien lo que debe hacer, así que, como Shakira pero sin canciones no solo las mujeres pasamos facturas, la vida también nos las pasa, por eso mejor espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo su lectura.