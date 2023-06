Opinión | Si de respeto hablamos

No podemos respetar a un público que no sabe escoger y después se queja o quejará, pensando que la suerte existe y no cree que ésta, se crea, es imposible escapar al concepto que la gente como tú y yo, escape al criterio de malas elecciones, elegimos mal a la pareja con quien viviremos eternamente, la profesión que debería hacernos felices no ricos y nos damos cuenta, sin corregir, que mientras no seamos felices no seremos ricos jamás, elegimos nuestras autoridades por lo que nos dan o creemos nos darán y acabamos recibiendo minucias en lugar de elegir por un mejor país y un desarrollo real de vida, decía la China Mendoza, periodista de antaño que solo los pedantes leían al Quijote, pues ahora volvería a regresar al mas allá, al ver que ya ni los pedantes conocen al Quijote o Cervantes, y como no podemos respetar a un público que no distingue entre el Quijote y Chava Flores porque ni leen, ni escuchan, sabemos que seguiremos en la mediocridad.

Porque en México, mi México, se alaba e instituye la mediocridad como bandera de éxito, tal vez necesitemos un padre de la patria y de la educación y de la salud, si no pedante, si comprometido con cada uno de los mexicanos que estamos en el país y los que no, también, pero sobre todo con los que vienen como futuras generaciones para salir de esta etapa insalubre y dar pasos saludables hacia el todo y la nada. Para vivir hay que nacer, para vivir hay que madurar y aprender a nacer tal vez mínimo, tres o más veces hasta aprender que ser maduro es ser responsable de nuestros actos, que no podemos delegar la responsabilidad de nuestro futuro al ahí se va y mucho menos a la mediocridad, es aprender que el mundo se compone de pedantes, de cultos, de ignorantes y de mediocres, pero que todos, debemos buscar crecer y volver a nacer para construir un mejor mundo que en el que, actualmente estamos viviendo.

Que el teatro de la vida es perpetuo y continúa con o sin los actores que lo conforman, que debemos leer el Quijote y aprender de Chava Flores el mundo en que México creció, porque, al menos yo, quiero que mi patria crezca y se fortalezca y haya apoyo social en salud, educación, seguridad y felicidad para todos, deseo que los considerados mediocres, aunque tal vez, no lo sean, alcancen el término de pedantes para vivir mejor, mucho mejor, sin ver a sus hijos morir de cáncer o de otras enfermedades por no tener como ayudarlos, que tengan educación y seguridad. Quienes hemos sido espectadores por varias décadas de los cambios en el país sabemos que hemos tenido épocas menos malas y peores, sabemos que cada corazón canta una canción diferente y que es tiempo de parar para regresar a ser un país extraordinario para todos, porque la tragedia de la vida es, cuando dejamos de ver la luz y nos acostumbramos a la obscuridad, como dijo Platón el precio que la gente paga por la indiferencia de los más es que serán gobernados por quienes buscan sus propios beneficios. Como en el teatro de la vida la escena está servida la excelencia nunca es causa de la casualidad, tal vez de la causalidad ya que requiere preparación y en mi país la grandeza de su gente está en los hombres y mujeres que día con día se forman y transforman, que no persiguen necesariamente amor, poder, dinero o éxito, persiguen convertirse en la mejor versión de sí mismos porque saben que cuando lo logran, amor dinero, poder y éxito vienen por si solos.

Deseo escuchar las voces de los niños del país ser atendidas con amor para que aprendiendo con educación y conocimientos aporten cada uno a este país lo aprendido, quiero gente que hable fuerte y sea paciente sin que le rebase la tolerancia perdiendo el limite de la cordura y el respeto. Deseo que la violencia cese y las mujeres y hombres salgan a trabajar en paz y con feliz retorno a casa, deseo voces-denuncia, voces maduras enronquezcan pidiendo por una vida mejor y una justicia impartida y si usted, como yo, lo desea escriba sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias