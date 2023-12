Opinión | Se dice que...

Se dice que cada error es una bendición disfrazada y como dice Víctor Frankl: Al final lo que importa es dar testimonio de la mejor y más exclusiva potencialidad humana: El poder que tenemos de transformar la tragedia, la enfermedad y el fracaso en un triunfo personal y en un logro humano es algo que todos deberíamos aprender.

Sin embargo, hay quien va de error en error y arrastra a quienes le rodean a sus consecuencias, se dice que un sinfín de bendiciones ocultas se encuentran en cada error, funciona, siempre y cuando no se meta ego y enojo en él pero como en este país predominan estos factores, no paramos de errores disfrazados de oportunidades o beneficios, por eso es importante al contratar en las empresas públicas y privadas que quienes manden no tengan exceso de estos dos para evitar severas consecuencias en las próximas generaciones, ya tuvimos como muestra la prueba PISA que registró graves deficiencias en nuestros estudiantes en materias como son matemáticas y comprensión de lectura por sólo citar las más importantes, por lo que nuestros futuros profesionistas carecerán de una educación básica esencial y cuando venga el próximo, sea quien sea, encontrará instituciones muy dañadas o tal vez ya ni siquiera existan.

Cuando somos niños cometemos muchos errores al aprender a caminar, montar en bicicleta o escribir y nadie da la menor importancia a estos porque sabemos que aprenderemos a través de ellos y que al final, dominaremos lo que se está intentando aprender y hacer, pero, si de adultos seguimos cometiéndolos el avance será lento, peor aún, si se llega a estar en puestos de autoridad y control con el derecho de hacer y mandar, llámalo empresa, gobierno y/o familia los errores y sus consecuencias se volverán el cuento del nunca jamás creando caos y crisis en su ámbito.

La vida nos enseña a ser nuestros propios jueces y en ocasiones somos muy duros con nosotros mismos, nos convencemos de ser sabelotodos aferrándonos a no aceptar errores o desaciertos; nos deprimimos por sentir que no avanzamos y en otras ocasiones culpamos a terceros por lo que no resolvemos o por los hechos que vivimos ante errores cometidos por nosotros u otros. Dígame usted !si no es culpa del policía que nos para y multa por estar agazapado en una esquina! nosotros somos inocentes palomitas a exceso de velocidad, pero él, se escondió. ¿Quién no ha culpado a sus padres por su mala fortuna o su temperamento?

Como estamos en vísperas de Navidad es sabio reconocer que sólo hay dos formas de corregirnos y tomar el año que viene de mejor manera: agradeciendo y aceptando que somos perfectibles y no perfectos y que nuestras verdaderas verdades no existen pues dependen del cristal con que se miran y el de enfrente tiene su verdad, por eso, aceptémonos a nosotros mismos para aprender a ser prudentes y tolerantes sabiendo que no hay culpas sino situaciones que se viven con resultados deseados o no, ante los errores hazte estas preguntas: ¿Qué he aprendido de este error? ¿Qué cosas buenas han surgido a raíz de este error? Las cosas más importantes por las que puedes estar agradecido de cada error son las que has aprendido del mismo. No importa de qué error se trate, siempre hay un contenido para aprender, busca lo bueno y qué enseñanza te dejó para cambiar tu futuro y mejorar. Busca bendiciones y encuentra amor, paz y energía espiritual ¡hoy!. Estamos en fechas donde las situaciones que escuchamos y vivimos nos ponen eufóricos, dichosos, o depresivos, inquietos e inestables, navegamos colectivamente por cambios energéticos poderosos, alinearnos no siempre es fácil aunque siempre valga la pena ya que en cada hombre se encuentra el poder de ser, sólo falta que lo pongamos en acción para demostrar nuestros talentos, mientras descubres los tuyos te invito a enviarme tu comentario en angeldesofia@yahoo.com.mx agradeciéndote.