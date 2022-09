Opinión | Remedio contra la envidia

Un antiguo axioma que ya enuncia Robert Burton en su Anatomía de la melancolía (1621) es el siguiente: “Las enfermedades espirituales sólo se curan con remedios espirituales”. Esto quiere decir que si no existen píldoras contra la ira, tampoco hay tabletas contra la envidia.

¿Qué se le puede dar a tomar a un iracundo para que aplaque la tormenta interior que siempre lleva dentro? Se le puede dar un calmante, es verdad, o se lo puede hipnotizar, pero estos remedios son tan buenos como el de querer hacer adelgazar a un hombre teniéndolo dormido. Imaginemos el siguiente caso: un hombre llega al consultorio de un afamado especialista y le dice en tono urgente:

-Doctor, necesito bajar veinte kilos y no sé cómo hacerlo. ¡Lo he intentado todo y estoy desesperado!

Y que el doctor, mirándolo con gravedad, le responda:

-No, no, amigo. Usted no lo ha intentado todo. Y, además, yo sí sé cómo hacerle. Lo importante es que usted no coma nada, pues, por lo que veo, hasta el agua que bebe se le vuelve grasa. ¿Y qué mejor manera de no comer que estar dormido? ¡Mientras se duerme no se come, amigo mío! Así pues, le daré a usted estas pastillas que…

Siguiendo el ejemplo de este especialista ficticio, hay quien querría aplacar al iracundo suministrándole dosis de medicamentos relajantes, pero la verdad es que así no se cura la ira. Se curará la ansiedad que ésta genera, pero la ira, no. Tampoco la soberbia se cura con grageas o inyecciones. Y menos aún la envidia. No lo olvidemos: “Las enfermedades espirituales sólo se curan con remedios espirituales”.

Pensemos, por ejemplo, en el envidioso. ¿Qué le molesta, sino que a los otros les vaya bien? Los mira con atención, los observa detenidamente y se compara con ellos. ¿Por qué han llegado tan alto en la vida, en tanto que él se limita a planear en la superficie? ¡Ellos sí que tienen suerte! Tienen amigos, tienen compadres, tienen padrinos, en tanto que él está solo en la vida. ¿Quién le dará a él el empujón necesario y decisivo para echarse a volar y remontar las alturas? ¡Ah, a esos afortunados todo les sale bien! Con ellos la naturaleza se mostró pródiga, en tanto que para él ha sido siempre una madrastra. ¡Oh, si pudiera meterse en su piel, ser como ellos! Aquel, por ejemplo, tiene ojos azules, y unos ojos azules son como un par de ganzúas que abren todas las puertas. Y de un azul oscuro, raro, hermoso. ¡Cómo han de suspirar al verlo las mujeres! En cambio él..., ¡qué ojos tan sin chiste tiene, tan ordinarios! Aquel otro, ya coma lo que se le antoje, estará siempre delgado; toda la ropa le sienta bien, en tanto que él estará siempre en la vida luchando con el sobrepeso…

Uno a uno va examinando los atributos de los otros, y le parecen espléndidos, mientras que los suyos propios le parecen francamente despreciables. “¡Qué afortunados son, qué afortunados!”, exclama con nostalgia, rabia y decepción. ¡Si pudiera ser como ellos! ¡Si pudiera ser ellos! El pecado del envidioso consiste en no querer ser él mismo. Y esta enfermedad del alma, ¿con qué se cura? ¡Qué horrible le parece ser él! ¡Oh, si pudiese, mediante la pronunciación de unas cuantas palabras mágicas, hacer que su espíritu se fuera a vivir en aquel cuerpo que se tuesta al sol exhibiendo sus perfecciones! Así piensa el envidioso, pero no se da cuenta de que, precisamente porque su alma está enferma, adondequiera que vaya estará siempre disgustada con la vida. Para comprender este misterio, habría que leer una espléndida novela de Julien Green (1900-1998) titulada Si yo fuera usted…

Pero no, no existen fármacos contra la envidia. Sin embargo, hay un remedio espiritual y consiste en esto: en aceptar ser uno mismo, en querer ser el que es, lo que no se consigue sino mediante una dura ascesis.

Un obispo francés, Jean Cadilhac (1931-1999), escribió así en uno de sus libros: “Cada uno debe buscar su camino. ¿Pero cómo se va a reconocer el buen camino para no perderse? Una de las señales de que estamos sobre la Senda (mi camino es el Camino) es cuando aceptamos vivir la diferencia. Esto se manifiesta en el rechazo de la envidia, el fin de la mirada oblicua que juega, sin mostrarlo, a reglamentar en los demás su marcha y su paso… Si nosotros encontramos nuestro camino, no sufriremos ya viendo a los demás seguir el suyo. Les reconocemos su derecho a seguir un camino diferente”. Y prosigue: “En el evangelio, Jesús pone en marcha, pero no señala la ruta a seguir. Dice: ‘Ven, sígueme’, pero no nos dice a dónde nos lleva. Y el camino del uno no es el camino del otro. Cada vez más, nosotros debemos buscar vivir una Iglesia polifónica en la que cada uno es amado y a preciado por su voz”.

La envidia desaparece cuando acepto desde el fondo de mi ser que tú seas tú y al mismo tiempo me doy permiso para ser yo. Tu camino no es el mío, aunque todos conduzcan a la casa del Padre. Tú sé tú: jefe, médico, obispo o profesor; y yo, por mi parte, pediré a Dios la valentía y el coraje de ser yo.

Nadie fue ayer,

ni va hoy,

ni irá mañana

hacia Dios

por este camino que yo voy.

Para cada hombre guarda

un rayo nuevo de luz el sol

y un camino virgen

Dios (León Felipe).