Opinión | Radicalismo opositor, sin sustento

El tema de los contrapesos es fundamental cuando se habla de democracias como la de nuestro país y donde San Luis Potosí, no debe ser la excepción pues ello ayuda a contrarrestar la voluntad absoluta de quienes ostentan el poder, siempre y cuando no exista oposición por oposición, sino por enriquecer a través del debate las iniciativas o propuestas que se presentan en este caso ante el Poder Legislativo.

Pero esta circunstancia está lejos de presentarse en la realidad política de San Luis Potosí, donde han quedado lejos esas fuerzas de oposición, maduras, responsables y éticamente bien dirigidas en su actuar.

Recientemente se aprobó por mayoría la iniciativa de Reforma al Código Penal del Estado para aumentar el castigo sobre aquellos delincuentes que cometen el delito de Robo a Casa Habitación, algo que está lastimosamente afectando a miles de ciudadanos que han tenido que observar impunemente la actuación de estos personajes que los despojan de su patrimonio sin que la ley se aplique de manera ejemplar, de ahí que el Gobernador Ricardo Gallardo decidió presentar esta iniciativa en aras de dar un paso más en el ataque frontal contra la delincuencia.

La referencia del tema, es que nuevamente algunos actores han tomado en algunos casos la bandera del radicalismo opositor, manifestando su voto lejos del razonamiento que debe existir en la valoración de las propuestas, simplemente porque se generan desde el gobierno de Ricardo Gallardo, tomando decisiones mezquinas y sin observar el beneficio que se puede reportar en favor de la gente, pues siguen politizando temas sociales.

Esta idea errónea de actuar políticamente y de oponerse a lo que sea, los ha dejado mal parados; las iniciativas del Ejecutivo Estatal como la gratuidad de las placas y licencias, el maltrato animal, los programas sociales por ley, entre otras, han pasado favorablemente al menos por mayoría.

En la citada propuesta para sancionar a los ladrones de las casas de las y los potosinos, todos los priistas se abstuvieron de votar y otros dos panistas Juan Francisco Aguilar Hernández y José Ramón Torres García, también se abstuvieron, además de la legisladora de Redes Sociales Progresistas Gabriela Martínez Lárraga; todos ellos con algunas variaciones, han sido quienes recurrentemente prefieren lavarse las manos y evitar validar las iniciativas del Ejecutivo, pues lo mismo ha sucedido en los otros planteamientos girados por el gobernador.

Así se las están gastando quienes lo más seguro es que están siendo dirigidos desde sus propias trincheras partidistas, menos de aquellas que representan el interés de la gente, aquella que no tiene para pagar caros sistemas de seguridad para evitar la pérdida de su patrimonio, o la que no puede aspirar a un sueldo más digno para no tener que aceptar el apoyo social del gobierno o la que difícilmente puede sostener el pago de un canje de placas o de una licencia de conducir que en otros años, el dinero iba a parar a los bolsillos de los propios funcionarios.

Existen contadas excepciones dentro del mismo PRI o el PAN, quienes se han dado el tiempo de estudiar a fondo diversos ordenamientos que requieren ser modificados como para establecer un criterio más objetivo de los temas y entonces si validar las razones de su rechazo a las propuestas, especialmente si se tratan del Ejecutivo.

Ya se les acaba el tiempo a esos obstinados legisladores para que no vuelvan a regresar ni echar por la borda la oportunidad de representar dignamente al pueblo que los eligió y muy seguramente tendrán que atenerse ellos mismos al rechazo de la gente.

