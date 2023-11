Opinión | ¿Quién cuida a quien nos cuida?

En el marco de actividades del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, 25N, es necesario plantearnos esta pregunta: ¿quién cuida a quien nos cuida? Y a lo que me refiero es a replantearnos la dignificación del trabajo en el hogar; ese trabajo que nos permite, tanto a hombres como a mujeres, tener una vida funcional en un mundo de grandes exigencias. La respuesta para muchos siempre es la misma: las mujeres de la casa.

Los roles de género y los estereotipos que tenemos arraigados siempre nos llevan a ver a la mujer como la persona que dedica su tiempo a las labores en el hogar, aunque implique la renuncia a su desarrollo personal o profesional, y esto es en el caso de aquellas mujeres que tienen acceso a la educación. No es lo mismo para aquellas mujeres que viven en situación de precariedad económica.

La violencia ejercida contra las mujeres se vive desde las primeras infancias con la asignación de roles de género. A las mujeres se les sigue educando para que sean buenas madres, buenas cocineras y se promueven conductas de sumisión a través de los juegos y de una educación que nos dice a las mujeres que calladitas nos vemos más bonitas, que si tenemos ciertas conductas y cuidamos nuestra apariencia para que sea más femenina seremos recompensadas casándonos con un hombre que nos va a cuidar.

En cambio, a los niños se les educa desde el liderazgo y desde una posición de poder para que ellos sean quienes por obligación tengan que proveer al hogar de la familia que vayan a formar con la mujer que reúna los atributos de obediencia, belleza y capacidad de servir.

Y justo aquí es donde encuentro la parte medular para pedirles que reconsideremos los roles que tiene cada miembro de nuestra familia, y que seguramente nos parece muy natural y hemos normalizado que sea mamá la que se encarga de criar, educar y cuidar a los hijos.

Sin embargo, poco analizamos las necesidades de la mujer que nos cuida y damos por hecho que es el rol que debe cumplir inherentemente. Hace poco tiempo le pregunté a una amiga, que hacía años que no veía, a qué se dedicaba porque en la escuela era una mujer brillante que seguramente tendría un futuro exitoso en lo laboral y desgraciadamente su respuesta me dejó perpleja cuando me dijo: “no trabajo, me dedico al hogar y le ayudo a mi esposo con la contabilidad de su negocio”.

Lastimosamente, ella no ha caído en cuenta de que las labores del hogar es un trabajo que debería ser remunerado y que el ayudar a su pareja también es una labor que correspondería ingresos económicos para ella.

Y como ella existen muchas mujeres que son invisibilizadas y que no tienen libertad financiera, una libertad que les permita en su vejez contar con su propio dinero para atender cualquier necesidad. Y esto también es violencia.

Gracias por leerme, nos vemos en la próxima Algarabía. Síganme en mis redes sociales @MarvelyCostanzo.