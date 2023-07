Opinión | ¿Qué diablos pasa?

Ahora que estoy nuevamente en mi patria me pregunto: Qué diablos nos pasa como gente y mexicanos; observo a las personas caminar en el centro de Ciudad de México y veo a numerosos personajes pasar como autómatas sin verdadera identidad, gente que no voltea ni a verte y, que si la saludas al entrar en una tienda, o no responde o responde cansada y por ser parte de su trabajo, al regreso a casa, a las 8 de la noche decido pararme en un centro comercial cercano para tomar café y pan en un puesto, los chicos que supuestamente atienden, sin dejar el celular y platicando entre ellos, simplemente me ignoran y recuerdo a Garabombo el personaje que se creía invisible por no encontrar eco al saludar o pedir un céntimo para comer, por lo que me cuestiono en silencio: !Qué diablos le está pasando a mi nación y a su gente! Por qué está perdiendo su esencia e identidad, qué pasa con nuestras raíces y nuestros valores, esos que nos distinguen del resto del mundo, ?acaso nos hemos vuelto indiferentes, cobardes, egoístas y muy corruptibles? Es que ya no tenemos orgullo o nos lo han hecho trizas con tanta palabrería, con todos estos cuestionamientos llego a casa y con un café en la mano pienso y hablo sola, será que el tiempo me atrapó y de manera desprevenida el paso de los años me alcanzaron demostrándome que al no planear me dejé pillar, como todos nos dejamos pillar con nuevos conceptos de vida y forma de ser y con el paso de los años se cambiaron costumbres y esencia, por eso, me vuelvo a preguntar ? A dónde se fueron las buenas costumbres? Doy fe que existieron y sé que las viví, aún recuerdo el orgullo de ser parte de la escolta escolar o el desfile del 20 de Noviembre por las calles vistiendo uniforme y sombreros mexicanos, el honor a la bandera y el amor a la patria. Así con cada sorbo de café descubro con tristeza que mis valores personales ya no se reflejan en la mayoría de los líderes que comandan o en la educación académica y no sé si estoy decepcionada y confundida o simplemente es que yo sola quiero vivir una realidad que se ha perdido, me cuesta aceptar que muchos están asustados de la realidad que se vive y muchos otros sin esperanzas y otros en la zona de confort y a otros, la edad se les vino encima, lo único que sí sé, es que en todos veo el cambio como ellos deben verlo en mi y no solo me refiero a la edad, pareciese que fue hace tiempo que fuimos jóvenes y también que la vida que creímos difícil se verá como fácil para lo que hijos y nietos tendrán que vivir, pues, de que el país está en quiebra moral y sus instituciones perdidas. no me queda duda, así como la edad se ve y se siente, así se siente la destrucción del entorno social y sus instituciones, y rezo porque deseo que éste, mi país, vuelva a encontrar su razón de ser y nuestras futuras generaciones vivan de realidades positivas y no de falsas promesas y si usted cómo yo, lo desea, empecemos otra aventura que permita el cambio positivo y aunque quizás, habrá algún arrepentimiento por haber hecho cosas que hubiese querido no hacerlas y por no haber hecho cosas que sí debíamos hacer, hagamos usted y yo, ese cambio para vivir de nuevo contentos, mientras yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx

