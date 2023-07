Opinión | PORQUE PUEBLO SOY

Porque pueblo soy, veo a un México donde prevalece el interés sobre la justicia, donde ganar es lo importante y poco importa hacer lo bueno o lo justo; lo que importa, es el deseo y el capricho, la denostación y el interés personal, no el colectivo y mucho menos apostarle a México. Por eso hoy, algunos, aún se preguntan; a qué se debe el fenómeno ahora llamado señora X? Tal vez, a qué hay palabras que habíamos olvidado en el ventarrón que nos agarró sin darnos cuenta, palabras como fe y esperanza contra desesperanza y miedo; mientras preguntábamos Ahora, !Quien Podrá Ayudarnos? No brincó el Chapulín Colorado sino Xóchitl, una mujer que salió como los conejos de los magos, de la nada,

creando esperanza donde todo se daba por perdido en México, o más bien en los mexicanos. México , mi Mèxico, su Mèxico, nuestro Mèxico se ha caracterizado por ser un pueblo oprimido, nos vendieron qué, en la pobreza se vive mejor y más feliz sin decirnos que en la pobreza la vida es opresiva y colectiva y jalamos cuando nos mueven por granos de maíz y becas canjeables por comestibles o lo que sea, no se apoya a quien lleva la delantera porque otros quieren seguir ordeñando la misma vaca; bajamos, como los cangrejos, a quienes lucen más en lugar de empujar para hacerles avanzar y crecer con ellos. No creo haber escuchado antes y me resulta desagradable que un gobernante diga: quiero un pueblo pobre e ignorante para que voten por mi o por mi grupo, no entiendo cómo, el pueblo bueno puede creer que es lo mejor, tan frustrante es perder y no ser socialmente aceptado, como lo es ser ignorante y vivir eternamente en el anonimato con la esperanza de algo mejor, como mexicanos no hemos cambiado y me temo nos será difícil cambiar, pues, !cómo ser felices es engañoso!, pocos son los que gozan de fama y poder objetivando que el hombre común no busca realización social, sino simplemente sobrevivir; a veces pareciera que no hay objetivos o que éstos solo retrasan el conocimiento de si mismo engañándonos con un credo sin contenido cada día, creyendo el ideal de un burlón que dista mucho de ser y confunde en su afán de control y poder.

Haciendo una reflexión pregunto: ?debemos ser y estar en el mundo por el gozo obtenido y la cantidad ganada?, no deberíamos ser y vivir en el ideal de una democracia que no sojuzgue o enseñe a sojuzgar, vivimos en sectorial pugna política y pobreza espiritual, víctimas de la incultura universal y del capitalismo asocial, nos mueve la lucha entre partidos y la guerra económica al carecer de lo básico , desconocemos que somos espíritus en una sola mente, que existe también una realidad espiritual que nos aleja de ambiciones que creemos nos darán calidad de vida, resultando lo contrario. El fenómeno humano es social, se manifiesta en hechos económicos, políticos y sociales sostenidos por normas de derecho, cuando estas no se respetan cómo está sucediendo en el país, viene caos dictatorial, es importante que todo sistema de gobierno democrático precise de acciones políticas de consenso que liberen a sus ciudadanos de la ignorancia y pobreza incrementando la educación y el apoyo familiar como democracia para satisfacer las necesidades del todo social, respetando todo lo hecho por los antepasados, porque es lo que somos; es la parte del ayer en nosotros, con errores y aciertos, aprendamos de ellos para transformar el futuro viviendo como hermanos para ser libres y felices Si usted como yo, desea esto, escríbame en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.