Opinión | Política económica y social

Sin crecimiento económico, sin la suficiente generación de empleos bien pagados y con la desigual distribución del ingreso público, resulta muy difícil comprender que los programas sociales vayan más allá de una medida paliativa y temporal, y aunque hay que reconocer que apoyan a algunos sectores, no son propiamente instrumentos para el desarrollo social.

Son muy preocupantes los programas sociales que fomentan la informalidad y subsidian empleos de baja productividad y que generan condiciones paupérrimas para la clase trabajadora. Desafortunadamente tenemos datos del INEGI que nos señalan que mas del 35% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad; y si le sumamos a esto, que los programas sociales ocasionan que un numero importante de la población fluctúe entre ambos segmentos de manera casi constante y en comparsa a los movimientos políticos.

La política social y la política económica tienen que integrarse y concebirse como la parte medular de un modelo de desarrollo. La historia nos demuestra que los esfuerzos fragmentados, parciales, inconexos, acaban por tener poco impacto en las condiciones de vida de las personas.

Ciertamente los programas sociales focalizados son necesarios, pero no suficientes, si no están articulados entre si, porque se avanza en una dirección y se retrocede en otra. Los programas no integrados con otras acciones coyunturales acaban por diluirse. No basta con subsanar deficiencias en forma selectiva.

Algunos de los problemas adicionales a los programas sociales tienen que ver con el clientelismo, el centralismo y el corporativismo y ni que decir de la corrupción en México.

¿cómo podemos combatir al clientelismo? La forma más efectiva es mediante la participación ciudadana; la contraloría y la auditoría sociales. Cuando estas se instrumentan con voluntad pueden ayudar a acotar esta problemática e incluso si se me permite una chispa de optimismo; se pueden evitar y combatir.

En materia educativa se invierte menos de lo deseado y en los pocos casos donde hay inversión; se gasta mal. La cobertura es insuficiente en educación superior, y las altas tasas de deserción después de la secundaria y el bachillerato son alarmantes.

Universalizar servicios de educación y otros requiere forzosamente una mayor capacidad recaudatoria por parte del Estado. Necesitamos una política tributaria más justa, más equitativa, con menos privilegios para los grades corporativos (querido lector; vaya a leer el libro “NO ES NORMAL” de Viri Ríos y sabrá de que le hablo), con una carga acorde al ingreso, y eso le permitiría al Estado cumplir mejor su función redistributiva a través de programas que universalicen la prestación de servicios.

El falso debate es pensar que lo privado es siempre mejor que lo público. Las universidades públicas constituyen un buen ejemplo para rebatir tal punto. En todo caso el Estado debe garantizar que los servicios lleguen a toda la población. Algunos podrán ser privados, siempre y cuando sean accesibles y de alta calidad. Pero no podrán reemplazar a los públicos si queremos abatir las crecientes desigualdades sociales.

Robustecer al Estado significa fortalecer, modernizar y transparentar las instituciones y su función redistributiva. Repensar el Estado, redefinir el Estado es un gran reto y hay que comenzar a generar el consenso necesario para hacer las modificaciones y ajustes que requiere un modelo de desarrollo y un plan de nación donde las personas estén al centro y sus causas al frente. Gracias por leerme, si te gusto mi algarabía compártela y déjame tus comentarios en mis redes sociales.

