Opinión | Pasaron las fiestas

El año nuevo inicia lleno de sorpresas, sentimientos y fe, entró el 2024 con toda la esperanza de una renovación en todos los ámbitos de vida y cuando terminamos el año viejo e iniciamos el nuevo viajando, el presagio es mejor, además, divertido.

Ya que como resultado de ver y observar el mundo por el que caminamos cuando viajamos reconozco que al llegar del vecino país del norte, encontré un México diferente al que dejé solo hace unos meses, y ahora que regreso al lugar de donde vine me doy cuenta que al viajar aprendo, así en la sala de espera para abordar el avión observo palpablemente que la revancha de López Santana está presente, pues cada día existe una mayor afluencia de hispano parlantes en estos viajes.

Por lo que ahora, resulta difícil escuchar únicamente expresiones en inglés, hemos creado una nueva clase de gringuitos , menos güeritos que conquistaron el país del norte con el nuevo spanglish, mitad English, mitad Spanish por lo que resulta divertido escuchar a las familias, especialmente jóvenes y niños hablar así, tan divertido como ver cómo se ha fusionado nuestra cultura en el país vecino, gente viajando con cajas repletas de tamales y comida cocinada por la abuela en estas fiestas,así que está nueva clase de American citizens o al menos “ Green Card”, hemos llevado nuestras tradiciones, nuestra Guadalupana y tamales y romeritos en las fiestas, como el Thanksgiving day - día de Acción de Gracias-

En verdad que la vida es maravillosa y a medida que la edad avanza y - la edad como la anemia- acechan cuando estamos hambrientos de comer y saber, dando paso a la sabiduría de los años que se hace presente para ayudar a comprender que todo y todos somos cambio, por eso hoy, te animo en este inicio de año a que dejes de observarte como si no fueses perfecto, mírate como eres y ámate como eres, pues has tenido el suficiente valor, amor y coraje para salir victorioso de tantas batallas vividas, batallas que por momento te parecieron invencibles e imposibles y sin embargo, sigues parado en tu destino, victorioso y, si en algún momento sientes que no lo eres, recuerda que eres único y con humildad acepta que hay batallas que no valen la pena pelear y no importa si las ganas pues todo escrito está, lo importante es que sepas aceptar que solo saliendo del lugar donde no perteneces podrás continuar reconociendo lo que no deseas porque los no puedo no existen si no les permites entrar en tu mente, sólo existe tu verdad y la interpretación que a ella das, existe tu deseo y tu conciencia, esa que te da la capacidad de vencer el miedo y exponerte a los temores inesperados, esa que te hace reconocer que las manchas que ves en otros son reflejadas por la estrechez de tu mente y con tolerancia las superas, esa verdad que evita que te autocritiques sin analizar las situaciones vividas y sus por qué, lo que deja de permitirte ser feliz en el hoy, hay que disfrutar cada momento aunque no sea el que esperabas.

Hoy, que ya pasó la algarabia de las fiestas y los brindis te invito a ver hacia tu interior para que entiendas cómo te sientes y hagas planes realistas que no te alejen de la verdad y eviten el estrés innecesario, sabiendo posibilidades y deseos, asi como los sueños que puedes realizar, ten esa fe que da la aceptación de ti, como persona, como amigo, como parte de una comunidad que vive en familia y de un país que merece mejores ciudadanos y dirigentes, busquemos como colectivo el bien de todos, pues todos somos uno y si logramos retomar valores, amor y compasión aunado a la sabiduría de saber elegir mejores líderes que verdaderamente amen a su país en el amor y no en el enojo, construiremos un mejor camino para el país, para nuestras familias y comunidad, busca este año ser una persona de calidad y con calidad, recuerda que las inversiones baratas dan resultados baratos , convive con personas de calidad que te sumen y no resten, con quienes te hagan sentir mejor una vez que se hayan despedido, busca ser mejor cada día y se feliz, porque ésa, es una decisión personal, la felicidad no depende del lugar, la compañía, los bienes o las carencias, la felicidad viene del amor y aceptación hacia tí, acepta lo que cada día vives reconociendo que la vida es sólo hoy, así que vívela intensamente. Mientras tanto, yo continúo esperando el vuelo retrasado para el retorno a casa y me siento como el chapulín pero no el colorado, porque nos traen de saltimbanquis de una sala a otra en lo que deciden si salimos o no, por lo pronto, a tiempo ya no salió, pero como todo tiene su tiempo, lugar y por qué, yo espero pacientemente disfrutando el entorno que me rodea tanto como disfruto la experiencia del retraso mientras espero sus comentarios, agradeciendo su lectura.

