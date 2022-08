Opinión | Paren el mundo

Cuando se recuerdan aquellos años en los que podíamos salir a la calle sin el pendiente de no saber si se regresa o si se regresa sano y salvo, dan ganas de retornar a aquel entonces, suave y tibio como mantecada cuaresmal donde se podía comer, nieve de sabores, raspados y helados en la calle sin sobresaltos, donde vivías seguro y sin el Jesús en la boca, cosa que ahora, ni saliendo con el rosario en mano sabes si regresas o te quedas perpetuado en la luz eterna, de que algo está fallando en el país no hay duda, de que es muy notorio, lo es, al ver cuales estados son los que esta semana sufrieron casi, casi una mini guerra donde los malhechores se aparecen enfrente como Juan por su casa y lo único que pasa es la sangre derramada como un masiosare cualquiera, repartiendo a diestra y siniestra sin tomar en cuenta a quien se daña, sin importar si ciudadanos de a pie son macerados, como sucedió esta semana, sin importarles consecuencias, aún recuerdo los policías correlones de bigotes y bastones dirigiendo el tránsito y los de la federal, amables y correctos, en general, en las carreteras y ahora resulta que todos estos personajes desaparecen abriendo paso al ejército, pero, como nunca se está tan mal, que no se pueda estar peor, lo mejor es rezar pues no vaya a ser que como en Nicaragua nos declaren ¨Pueblo sin Dios¨ lo cual para mi resulta una aberración, pues podrá haber pueblo sin religión, pero convencida estoy que existe un Poder Supremo al cual yo, llamo Dios; en fin mientras otros batallan con que a mi me vaya bien, parece ser el lema actual en el mundo, sin percibir que si al vecino le va mal, pon las barbas a remojar, pues siempre hay un rebote.

Vivimos en la actualidad situaciones externas que nos confunden y no permiten que podamos tener paz interior, todos cometemos errores, porque nuestra mente esta perturbada en este momento, pero todos podemos mejorar, lo que no debemos, es ser pasivos e ignorar o fingir que ignoramos lo que en nuestro exterior sucede, cada acto que sucede y cada acto que hacemos, repercute en nuestra vida, a través de eso, sembramos caos o felicidad. Sé, tú mismo, el cambio que deseas tener en el mundo en que vives, Identifícate con tu pasado y tu futuro, pero vive tu presente y modifica o crea tu futuro en el hoy, ya que el hoy, es el único sitio en el que se puede vivir la vida, date la oportunidad como persona y ciudadano de modificar tu entorno, de crear un mundo mejor, de no vivir en zozobra.

La esencia de nuestra mexicanidad es ser solidarios, evitar hacer daño a otros y ayudarnos como hermanos en lo más posible.

Hagamos un cambio en el país de los antropófagos en que se está convirtiendo mi México, ciudades plagadas de ejército, agresores matando a sus hermanos, ejercito ahora policía o policías ahora soldados, trabajadores de estaciones de radio, de pizzerías, de, de, asesinados a mansalva. Por Dios, ¡Paren el mundo¡ y como diría la Poniatowska ¡Hasta no verte Jesús mío¡, ¿estaremos en paz? Si usted como yo, se encuentra en ese punto, espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx