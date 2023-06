Opinión | Palos de ciego blanquiazules

La visita de Santiago Creel Miranda a tierras potosinas pasó prácticamente inadvertida, excepto claro, menos para algunos panistas que aún mantienen la esperanza de regresar a la escena política nacional y local.





¿De verdad hay quien en su sano juicio crea que Creel puede ser presidente de México?. Por lo visto los mismos que pensaron que Octavio Pedroza podría ser gobernador de SLP, o que piensen que el PAN está unido, o que tiene una dirigencia que se manda sola, o que es una fuerza política que puede pelear al tú por tu con el Verde.





Los panistas en SLP a lo que pueden aspirar en 2024 es a tener triunfos personales, pequeños, una alcaldía, una diputación local o federal pero nada de relevancia, ni una Senaduría y menos posiciones importantes.





Aunque Santiago Creel goza de cierta reputación y una larga trayectoria política, no tuvo el arrastre suficiente como para advertir que al menos en San Luis Potosí, su sola presencia puede denotar algo importante para efectos del proceso electoral del 2024 y menos que le pueda generar dividendos a nivel local a su partido, que de verdad, no termina por cuajar una estrategia de reposicionamiento ante las y los ciudadanos en el Estado, pues al menos hasta este punto, no se aprecia como una opción en la percepción de la gente.





El legislador panista junto a los desgastados líderes del PAN en el Estado, salió de los muros del Comité Estatal para generar un acercamiento con la gente de algunos mercados en Ciudad Valles fingiendo que existe cercanía y un marco de empatía con el aspirante a la Presidencia de la República quien esencialmente, no pasó de un discurso clásico basado en consideraciones idealistas de lo que debe ser un gobierno y atacando precisamente al partido en el poder que en este caso es Morena.





Para mala fortuna de Santiago Creel, San Luis Potosí tiene carencia de líderes panistas, pues quienes le podrían ayudar en su campaña a la presidencia, siguen siendo nada más y nada menos que los mismos de siempre, aquellos que han ocupado cualquier cantidad de cargos públicos sin dar un solo resultado en favor del pueblo potosino, pues basta cono nombrar solo algunos nombres para darse cuenta de lo que se le viene a Acción Nacional.





Por ahí está Xavier Azuara, Octavio Pedroza, José Antonio Zapata, el señalado alcalde de Matehuala, Iván Estrada, o la mismísima Verónica Rodríguez, su dirigente que no ha sido capaz de saber conducir a este instituto político al menos en un esquema de reposicionamiento, generando nuevos cuadros, sino dejando que el control del mismo se siga ejerciendo por estos personajes ya mencionados.





Todavía Verónica Rodríguez, se aventuró a señalar que el Partido Verde no es una amenaza para el PAN, cuando precisamente es este instituto político, la primera fuerza, mientras que el blanquiazul, ni juntándose con el PRI y el difunto PRD pudo hacerle frente en ejercicios anteriores y muy probablemente no tendrá suficiente punch para jugarle al tú por tú al PVEM en el 2024.





No es de extrañarse que la visita de Santiago Creel, haya reflejado precisamente la condición que guarda Acción Nacional en el escenario político local, por ello, puede dar por perdido a un estado que anteriormente pudo ser considerado un bastión de la fuerza azul en el país, claro está, porque antes tuvo verdaderos líderes como Salvador Nava, pero ahora, está muy lejos de hacer algo importante e incluso tiene una seria posibilidad de hundirse aún más cuando no le queda otra alternativa que aliarse con el PRI y el PRD.





Es posible que las cosas mejoren un poco para Santiago Creel en otras partes del país donde aún gobierna Acción Nacional e insistimos, tal vez su imagen le dé suficiente para competir decorosamente, pero es muy probable que su trayectoria no le alcance para ser Presidente de la República pues todavía deberá superar el escollo interno con otros personajes de su partido que no lo querrán de candidato.





Twitter: @lozano_ray