Opinión | Palabras y hechos

No hay que esperar a que sean las mariposas amarillas de García Márquez quienes anuncien el nacimiento de la integridad en las personas, ya que por corto que sea el camino, quien pisa fuerte, deja huella. Casi todos, queremos dejar huella positiva, pero. entre más hablamos, más nos enredamos; por eso la palabra que anuncia que todo está bien, ante una economía estancada palpablemente, tiene otros datos que no coinciden con la realidad de la mayoría de las familias del país a quienes no les alcanza ni para la renta, aunque diariamente escuchen que todo está bien imposible creerlo, aunado al dicho que estamos en un país con gobernabilidad mientras una violencia desatada y desmedida como la que se vivió esta semana en Colima, Tijuana, Morelia, Guanajuato y no sigo porque no me alcanza el espacio, contrasta con la palabra vertida por los expertos que dicen que las expectativas no son alentadoras, aunque se escuche que todo es pan y miel, y, para colmo la palabra escrita en los libros escolares gratuitos se transforma en armas para para catequizar a los niños sobre la nuevas suposiciones de género, los derechos que tienen sobre sus padres y algo más.

Todo esto, mientras el mexicano se la pasa quejando en medios sociales, ¨chismeando ¨ sin resultados, para aceptar todo en un silencio maravilloso, creyéndose datos que no son realidades mientras se vive la realidad, nos entretienen con amarillismo como Ayotzinapa y la detención del exprocurador, sin un análisis real de los hechos, para politizar y dividir, con miras a elecciones que aún les cuelga para realizarse, erosionando la confianza de propios y ajenos.

Lo importante no es hablar del pasado, es analizar el presente, la vida es hoy, nos distraen, para no darnos cuentas mientras el país se cae en pedazos y, como nunca se ha estado tan mal que no se pueda estar peor, sería maravilloso si tomásemos conciencia de lo que está pasando, porque, como cuando jugábamos de niños a: de tín, marín, de don pingüe, pégale, pégale que ella fue, a nadie le importa si en el pasado fue tín o Marín el que pegó o creó caos, no digo que no se deba castigar a los culpables, lo que digo es que en este momento, el país necesita recomponerse para vivir con gobernabilidad y no con el Dios Mío en la boca, pues quien diga lo contrario tiene otros datos sin comprobar, o, dígame usted si no es terrible vivir lo que se vivió esta semana en Colima, Tijuana o Morelia, por lo que, mientras llegamos al final de nuestro destino, conscientes que solo se pasa una vez por esta vida, debemos recordar que la felicidad no se encuentra en el camino, ni al llegar al final, se encuentra al caminar, se encuentra en los pasos que damos, por eso, es bueno poner las barbas a remojar para trascender y trascender en positivo, ciudadanos y gobernantes, nuestras experiencias anteriores no han sido buenas y la actual menos, pues nos ha enseñado a vivir con angustia, sin sueño, sin calma, lo que nos destroza por dentro, lentamente y sin sentirlo, por eso, si la palabra que se usa no va de la ,mano de la veracidad, crea caos y confusión, necesitamos el remedio y el trapito, ya que la palabra es un arma mortal y una vez proferida, el daño hecho está, destruyendo una relación construida por años.

Hay que reconocer que las cosas más preciadas de la vida se construyen día con día y se destruyen al hablar sin realidades, al decirlas con o sin conocimiento de causa, por eso, aquellos conceptos que proferimos como personas o gobernantes, aunque creamos que son triviales, para quien las escucha, son importantes y determinantes, el arma mortal más peligrosa, es la palabra, pues ésta, destruye o construye, minimiza o engrandece, abre o cierra puertas y caminos y mientras usted analiza el uso de sus palabras y lo que escucha por las mañanas, yo, me dedico a analizar las mías esperando las suyas en sus comentarios vertidos en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias