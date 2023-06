Opinión | Padre

Los padres como las madres y los perfumes vienen de todos colores, sabores, olores y tamaños, los hay organizados y desorganizados, protectores, sobre protectores y a quienes les vale si los hijos comen o mueren, los hay responsables, de responsabilidad compartida, irresponsables y vale madres, la mayoría están fatigados y agobiados por la cargas y circunstancias de los tiempos en caminos que no aligeran el paso del cambio de hijos del rock a hijos de cristal y aún así, ¡cómo extasían los hijos¡ sin importar el esfuerzo o esperar recompensa por la palabra padre pues Jesús fue hijo del Padre, demostrando que el padre otorga todo a su hijo, que él, provee al hijo y su finalidad es hacer de él una persona íntegra, no su continuidad, su función es ayudar al hijo a realizar su proyecto de vida, aunque éste, diste del del padre.





Hay ocasiones en que el mundo se viene encima, cada día es más frecuente la figura de madre padre en este mundo que da vueltas y se enfrenta ante opiniones de la gente y opiniones propias y confusión de historias distorsionadas que solo el hijo que la vive las comprende aunque no entiende, y las pequeñeces se convierten grandes y como padre queremos salvarlo, pero no se sabe cómo por las emociones envueltas y el mundo vuelve a dar vueltas y otra vez viene el pasado a visitarle y la figura padre se enrarece y la figura madre se pierde o agranda y en este mundo de enfrentamientos el orgullo está presente y el niño pierde y el adulto también, al crecer recuerda su propia versión sin saber realmente lo que vivió, sin comprender el por qué del abandono del padre, deseando en su nuevo rol de padre no repetir situaciones.





Bien sabe Dios que cada padre vive su propia aventura y tal vez, mañana, se encuentre, en el reencuentro de la vida con el perdón de los hijos, porque bien o mal, el hijo sabe que el padre está y estará para que el hijo se agarre fuerte de su brazo, porque sus dolores son de él y sus alegrías también porque por nombre se llama padre, porque ha sido ese super héroe indomable que dió la vida entera por cuidarles, que ha luchado por dar todo lo que esté a su alcance, porque ha sido él, quien enseñó el camino y cómo caminar, porque ese padre algún día será quien necesite del hijo, ya que la historia cambia, y en su declive, el brazo que levanta es el del hijo.





Se busca eternamente a ese padre que tal vez no fue expresivo pero enseñó a madurar y mirar siempre hacia adelante, ese que en sus regaños mostró el camino y los límites, ese que al nacer nos enamora desde el primer instante, y con el tiempo, se pierde en el tiempo quedando tan solo aquellos recuerdos aunados a sus consejos que nos retumban en la mente desde niños, el implacable tiempo les alcanza y un día, sin saberlo, su presencia se esfuma entre la visión borrosa del último adiós.





Por eso y más, hoy, día del padre, digo, ¡qué padre quienes tienen o tuvimos un verdadero padre¡, la palabra en sí, significa nada, si quien la dice no lleva una sonrisa en los labios, mientras usted disfruta del suyo, yo recuerdo en silencio su figura de amor contrastando con la recia figura del hombre generoso con que viví, deseándole un feliz día del padre y esperando sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.