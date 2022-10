Opinión | Obsesión por conquistar

En una de sus novelas –La calle sin nombre- cuenta Marcel Aymé (1902-1967) lo que sucedió cuando, un día de quién sabe qué año, un tal señor Johanieu descubrió que en una casa vecina a la suya había llegado, para instalarse en ella, una hermosa muchacha llamada Noa. ¡Era, realmente, una joven bellísima, y él quería conquistarla a como diese lugar! ¿Qué tenía que hacer para hacerse querer por ella? Durante horas y horas se quedaba pegado a la ventana, como una mosca, esperando adivinar a lo lejos la fina silueta de su amada.

El señor Johanieu era un hombre casado, tenía cinco hijos y era solemnemente pobre. Todo, pues, conspiraba contra él. Y, sin embargo –quiero decir, a pesar de todo-, vivía con el anhelo de que Noa reparase en él. No, no sólo que reparase en él, sino que lo mirara con ternura y, de ser posible, también con amor. ¡Ah, si pudiera hacerse querer por ella!... Entonces se compró un traje. Nadie sabe de dónde sacó el dinero para hacer semejante gasto, pero lo cierto es que se lo compró. ¡Con un traje nuevo todo sería diferente!

“Un sábado por la noche, Johanieu llegó a su casa más tarde que de costumbre. Entró en la cocina, donde su mujer y sus cinco hijos estaban ya comiendo. Johanieu trataba de disimular tras de su espalda un envoltorio voluminoso. Su mujer le preguntó:

“-¿Qué traes a la espalda?

“Johanieu mostró el envoltorio, lo contempló frunciendo las cejas y, como si se sorprendiese de tenerlo entre sus manos, dijo:

“-Es un paquete.

“Y lo puso en la silla con cuidado. Los chicos abandonaron la mesa y rodearon el paquete. Luisito, el mayor, de diez años, deletreaba los caracteres impresos sobre el papel del embalaje. Luisa Johanieu se cruzó de brazos y miró al hombre con un estupor agresivo, repitiendo:

“-¿Un paquete?... ¿Un paquete?

“Entonces Johanieu dijo de un tirón, para salir de su embarazo:

“-Sí. Necesitaba un traje. Y me lo he comprado”.

La mujer no creía lo que estaba oyendo. ¡Así que un traje! ¿Y de cuándo acá su marido necesitaba trajes? ¿Para qué lo necesitaba, si podía saberse?

“-¡Un traje! –siguió diciendo Luisa, como explicándole las cosas a la puerta o al viento-. ¡Que se ha comprado un traje!

“Cuando midió toda la importancia del acontecimiento, estalló en imprecaciones. No era bastante que su marido gastase una parte de lo que ganaba en bebida, sino que ahora va y compra un traje. ¿Y para qué, Dios mío? Un hombre cincuentón, feo, con facha de gañán, ir a gastarse los cuartos para hacer el ridículo, mientras sus cinco criaturas apenas comen. ¿Se había vuelto loco, acaso?”.

Pero no, el señor Johanieu no se había vuelto loco, ni nada por el estilo. Es que quería únicamente parecer atractivo, es decir, conquistar a Noa.

Debo confesar que emprendí la lectura de La calle sin nombre más por su traductor al castellano que por su autor. ¡La tradujo César Vallejo para una editorial argentina hoy ya desaparecida! Y, sin embargo, ya por este pasaje que he transcrito ha valido la pena dedicarle algunas horas. Por lo pronto, me conmovió hasta el sollozo aquel pobre señor Johanieu que, comprándose un traje nuevo, creía poder conquistar con él a su inalcanzable vecina. ¡Ah, si él supiera!...

¡Cuántas preocupaciones en torno a la propia belleza! Hasta las personas menos agraciadas, contemplándose detenidamente ante el espejo, acaban encontrándose bellas, o por lo menos pasables. Queremos gustar y atraer. Conocí una vez a un hombre que vivía obsesionado por su pelo, que se le caía a mechones, por decirlo así. Como los gatos, allí donde se sentaba, dejaba no poca pelambre a su alrededor. Y sufría, y se atormentaba, y compraba cuanto champú le prometía una cabeza repoblada. ¡Quién sabe cuántos miles de pesos gastó a lo largo de su vida gracias a esa obsesión de dejar de ser calvo! Ahora bien, ¿por qué lo hacía? ¿Por vanidad? ¡Nada de eso!

¿No decían los filósofos escolásticos que todo ente, desde que existe, en uno, verdadero y bueno? Tal vez les haya faltado mencionar un cuarto atributo: la belleza. El ser, por el hecho mismo de ser, es uno, verdadero, bueno y bello. La belleza o preciosidad es un atributo del ser humano, pues, como él, sólo existe un ejemplar en el espacio y en el tiempo. Tal vez de este cuarto atributo nazca el anhelo de agradar, es decir, de prodigar a los otros nuestra personal belleza; y no sólo de prodigarla, sino también de conservarla. Por eso el señor Johanieu se compró un traje nuevo, aun sabiendo que por ello se exponía a los golpes de su iracunda esposa. Quería gustar, he ahí todo todo.

Y, sin embargo, no son los trajes los que nos hacen más bellos, ni la marca de nuestro auto lo que nos hace más amables (es decir, más dignos de amor). ¡Podemos conducir el auto más caro del mundo y ser unos patanes! Lo que embellece la vida y nos hace amables es únicamente esto que Sócrates pedía a Dios: un corazón bello. “Haz –rezaba- que yo sea bello por dentro; que yo considere rico a quien es sabio y que sólo posea el dinero que puede tomar y llevar un sabio. No pido más” (Fedro 279).

Me conmueve el señor Johanieu, pero me conmueve más el filósofo griego pidiendo ser bello por dentro. Pues había comprendido que a la divinidad le agrada más la belleza del alma que la exquisitez de nuestro atuendo o el vigor de nuestros músculos. “No te fijes en su aspecto ni en su gran estatura, que yo lo he descartado. La mirada de Dios no es como la del hombre: el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón” (1 Samuel 16, 7).