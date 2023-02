Opinión | Nostalgias y recuerdos

Quién no ha tenido nostalgia por un pasado que creímos fue mejor, asi que quien vive en el recuerdo sufre nostalgia y detiene el paso para algo mejor, aunque viéndolo bien, aquellos que crecimos hace algunos ayeres la nostalgia del buen recuerdo nos llega y cuando vemos hacia atrás percibimos que, aunque no todo fue mejor, aun se conservan edificios maravillosos, tradiciones y costumbres que nos enriquecen a pesar de las sombras que ahora existen en todo el país, y, ahí estamos los hombres portentosos como dijese Sófocles, quienes con todo y el portento hay quien o quienes dan pena ajena con su actuar, su decir y desdecir olvidando que el referente obligatorio del ser se encuentra en algo tan simple como eso, ser.





Eso sí, las ciudades, no están hechas de piedras frías o muertas, están hechas de personas con corazones vivos que conjuntan el recuerdo y la nostalgia de los más cálidos y bellos recuerdos, gente que dejó su legado en páginas de papel que narran historia y hechos, canciones con sucesos de amores, guerras y desilusiones, aunadas a ilusiones y sueños realizados y sin realizar.





Paredes que platican de vida y muerte, de amores, amoríos e infidelidades, de buenos y malos tiempos, de conciertos y baladas, de mariachis y tamboras, de tragones y panzones, de flacos hilachentos, de tacos y tortas, de talentos y cultura, de largas y cortas vidas, de niños juguetones y niños lánguidos que en la calle viven, de musas que inspiran al mas desaguisado intelectual, de literatura que descifran lo humano permitiéndonos leer el mundo real e imaginario y nos recuerdan que quien imagina, crea, que quien sueña, realiza y quien duerme descansa y pierde sentido hasta que despierta.





Ese mundo imaginario que las madres con amor despabilan en sus criaturas dándoles el color del universo y los rayos del sol y lo blanco de la luna y la esperanza de un vivir mejor, hay quien cree que casarse es la solución y quien cree que el celibato es lo propio, hay quien acepta la sexualidad en todas sus manifestaciones y quien critica hasta lo que no come, hay quien vive pensando que en el recuerdo de sus antecesores todo mundo fue mejor o peor sin reconocer que nada es blanco ni obscuro pues todo depende del color del cristal con que se mira, hay quien vive con sonrisa y quien vive de malos fierros, hay quien recuerda lo bueno y quien ni de lo malo se acuerda, vivimos en conjunto y nos hemos hecho individualistas y hay quien critica a aquellos ciudadanos que deciden agruparse para defender a su país, a su familia o a su persona, el recuerdo nos recuerda que hubo un tiempo que pocos votaban y que en este tiempo actual todo pareciese desembocar en el terreno electoral, hay quien en afán mesiánico de poder no para de hablar y quien escucha y calla otorgando, por lo que entre nostalgia y recuerdos observamos por igual al prepotente con verborrea e insultos pedestres frente al callado que espera el momento para decir a lo que te truje chencha, aunque chencha en este momento se encuentra enjuta y esmirriada, somos los ciudadanos del recuerdo y la nostalgia quienes tenemos que parar de hablar y empezar a actuar, porque de lengua cualquiera se come un plato.





Mientras los recuerdos vienen agolpándose uno sobre otro mostrando la figura de mi viejo, mi querido viejo, la nostalgia llega y el recuerdo se crecenta con esas comidas familiares, ahora tan fuera de moda, donde la algarabía familiar permitía el contacto humano presencial y no virtual como el de hoy, ahí sí, ni que decir, extraño mis días, la familia en el contexto del recuerdo y no del actual donde el entusiasmo de los protagonistas pierde fuerza, ahora nos toca a nosotros dejar recuerdos y no nostalgias, tu querido lector que recuerdos dejas en tu familia y contexto diario, mientras yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias





Las ciudades, no están hechas de piedras frías o muertas, están hechas de personas con corazones vivos.