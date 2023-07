Opinión | Nostalgia

Volver a la patria chica, léase la ciudad donde crecí y pasé mis primeros amores, estudios, trabajos, satisfacciones y decepciones es regresar al mundo de los recuerdos, de los sueños cumplidos y no, es regresar el tiempo y darte cuenta que nada es igual y que el tiempo inevitablemente pasa y pasa tan rápido como los años y costumbres han

pasado; que a dónde se han ido, o, en qué momento se perdió el camino, ni idea tengo, pero mi San Luis no es el mismo, como yo tampoco lo soy, ni los famosos turrones Costanzo tienen la misma calidad de cuando era niña, ya no se “Carranzea”, ni se camina a contemplar la luna en los jardines, tampoco se sale a recorrer las Iglesias y es casi imposible salir con las amigas como no sea a desayunar porque se ve y se siente que la seguridad ya no está presente y al pasar por Carranza y otras calles se refleja la nueva forma de ser, donde habitantes y hábitat se funden viendo lo anormal como normal, sin ver si es feo o bonito, observando las casas -que otrora fueron el orgullo de los potosinos-

atrapadas entre edificios de departamentos, antros y changarros, ver otras abandonadas y saqueadas esperando ser destruidas para dar paso a nuevos edificios de departamentos, todo esto me hace reflexionar que es reflejo del Nuevo México y de mi San Luis y su gente que tal vez no es nueva, o tal vez si, pero que, como a quien meten en una olla con agua fría y van calentándola, sin percibirlo, morirá cocinada, así el deterioro de Mi Pueblo y su gente que ya no tiene instituciones que la defiendan o gente que se una para detener los deterioros sufridos o por venir, a veces me pregunto si el diablo anda suelto o permanece en su cueva y sale cuando se propone quitar fe y esperanza a la gente, pero como la esperanza muere al último y mientras la familia y la virgen de Guadalupe estén presentes siempre habrá fe y mejoría, creo no todo está perdido. Aún recuerdo el mote de pueblo bicicletero porque los grupos de albañiles regresaban a sus poblados tras terminar sus faenas montados en sus bicis y los personajes que para mí eran importantes como Juan el de la tienda por Carranza que nos fiaba algunos productos para la comida o el Licenciado con su bastón que al ir a comprar el pan nos daba un pequeño bastonazo en las pompis como broma, ahora entiendo que, o tenía demencia senil o alzeheimer, pero segura estoy era el terror de los chiquillos preadolescentes que vivíamos por el centro, de la época también recuerdo al equilibrista que diariamente entregaba el pan en la puerta de la casa haciendo magistral equilibrio con la canasta en la cabeza, ya quisiera el Circo de Soleil encontrarlo y contratarlo o el de la nieve de garrafa que recorría calles tocando casas y nos hacía salir al oír la campanilla y los horarios escolares “quebrados” que permitían a la familia comer “en familia” y las enchiladas de Tequis y los puestos en San Francisco y no me refiero al “pseudo tianguis” actual que es vendimia de chácharas y con todos estos recuerdos regresé a mi hotel tras amena charla en mi casa editorial y para rematar, de sobremesa, comida de amigas de antaño para reafirmar que pertenezco a la prehistoria y así, golpean mi mente los “clavelitos” cantados por la estudiantina potosina que tuvo origen en mi casa y las juntas y creación del Colegio de Contadores e IPAC y yo bendita entre señores, en fin Ah qué tiempos Señor Don Simón, no sé si a mi regreso llevaré en mi Veliz el rincón de los recuerdos o la esperanza de regresar y aposentarme en ellos, lo que sé sin duda, es que amo Mi Pueblo, su gente, la actual y la de antes, Sus deteriorados edificios, mis amigos y sus achaques del momento, mis amigas de prepa y mis ex alumnos, mis amigos de Universidad y mis conocencias y me apresto para desayunar con las hermanas y desenterrar el baúl de los recuerdos con ex compañeros contadores, amigos de los años mozos que sobrevivimos entre tantos recuerdos y la nostalgia abre paso a la esperanza sabiendo que siempre habrá mejores días y tiempos mejores vienen,

decretado está y si usted lo cree escríbame en

angeldesofia@yahoo.com.mx, Agradeciendo su lectura