Opinión | No hay que jugar

No hay que jugar con fuego porque te quemas, decían las abuelas, mientras los adultos mayores de mi juventud en sus charlas de amigos comentaban, que los presidentes podían jugar con todo, menos con tres “juguetes” con la Constitución, con el Ejército y con el Banco de México, actualmente encontramos que no hay juguetes prohibidos y me quedó grande el mundo, a nada temo aunque espero todo temerosa, ya que el silencio de los más tiene un eco tan fuerte que crea ruido, demostrado quedó esta semana que la lealtad al pueblo o a un partido en este país es cuestión de enfoques y prioridades personales, por eso es tan fácil destruir a Mexico y a sus ciudadanos, porque primero soy yo, después yo y eternamente yo, en primera persona, no importa si los partidos se acaban de partir o si la palabra lealtad es eso, una palabra más dentro de las palabrerías que se profieren diariamente o, la palabra arrogancia existente en algunos personajes de la política se ha convertido en distintivo personal de ellos, lo cual no necesariamente nos identifica a todos.

Tal vez sería bueno darnos un viajecito a Ucrania para aprender lealtad al país y convencernos que primero es la Patria, por eso y más, este domingo me abstengo de opinar sobre el ser y no ser, hacer o no hacer, votar o no votar, yo solo sé, que no, en este momento no sé nada, que lo único que sé, es que hay un tiempo para cada cosa y para cada caso, sé que la vida se guía por el amor que tenemos en nosotros mismos y las muestras de violencia se manifiestan en muertes y la muertes son ausencia del ser, por eso, sean muertes en Ucrania, en la frontera del país o en mi amado México, la muerte, muerte es y la misericordia no se hace presente ante tantas situaciones infames, porque nada cambia para bien, aunque algunos ingenuos piensen que no estamos en la utopía de la irrealidad que oculta la realidad verdadera.

Al fin que mientras que tengamos espectáculos en Sta. Lucia ante la actuación de la nueva Guardia Nacional, como buenos mexicanos, contentos estamos con circo y pan, lo único maravilloso es que al final del camino, ricos y pobres, poderosos o no, todos terminamos en el lugar del nunca jamás volveré, eso sí, algunos poderosos antes de cruzar el puente se fueron al exilio esperando el llamado final con comodidad, viviendo en sus casas o ranchos de lujo, otros emigraron a países desconocidos por la mayoría de los ciudadanos pero, lo que seguro es, es que algún día ya no estaremos aquí, lo preocupante es, que toda acción tiene una reacción y un resultado y en mi amado país los mexicanos nos quedamos con el daño por los platos rotos por otros que ya no están y se encuentran en sus exilios de comodidad o por los que aún están mientras nosotros no sabemos qué nos depara el destino, seria pedante de mi parte el decir cuales deben ser las posturas de unos y otros, lo que si sé es que jugar con lo desconocido puede traer resultados esperados pero no deseados y al paso que vamos no sé en qué punto estamos, ya que en política hay juegos prohibidos que si se juegan traen resultados, tal vez no esperados por los más, pero planeados por los menos, en política hay jugadores impedidos que no sabemos si algún día puedan renacer, sabemos que sí, hay juguetes prohibidos y si éstos se sacan pueden tener resultados graves para el pueblo.

Pero lo único que es eterno es la eternidad, nosotros no somos eternos y ya esta semana quedó demostrado con la partida de la Reina de Inglaterra, mujer cuya vida fue plena, quien a pesar de no haber soñado jamás ser reina, lo fue y dió muestra de resiliencia, lealtad a su imperio, a sus ciudadanos y a su familia, mujer resiliente en su vida política, matrimonial y familiar, enseñada a obedecer sus principios y sus amores, a su pueblo y sus objetivos, mujer de calidad humana y carisma, mujer sabia y amable que demostró que se puede ser firme y amable, ser leal y aceptar críticas, se puede ser reina, madre y abuela, mujer que jugó con juguetes pero no con su país, respetuosa de ella y sus valores que transmitió y vivió hasta el día de su muerte, por eso, mujer querida y respetada en su ausencia, me pregunto, ¿cómo deseamos ser recordados al pasar de este plano tierra al plano eternidad?, mientras usted responde a esto, yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx dándole las gracias.