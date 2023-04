Opinión | No dejes de sonreír

Cuando celebramos el día del niño olvidamos celebrarnos a nosotros, nuestro niño, porque nuestro corazón siempre será el corazón que tuvimos cuando éramos niños, solo que dejamos de recordar que el niño que fuimos sigue ahí, esperando a que le llamemos para divertirnos, para soñar y recordar lo bello que es vivir, por eso, cuando vemos sonreír a un niño, el nuestro, ese que tenemos y apagamos, lo recuerda y se permite sonreír y soñar nuevamente, recordando esos tiempos donde, a pesar que en ocasiones no había sonrisas y sí malos tratos, la alegría regresaba aún en situaciones poco agradables.





De niños, los dolores amainaban con una caricia de madre o un abrazo del padre, el abuelo, la tía o el maestro, hubo tiempos donde las personas que convivían en la familia para apoyar en el trabajo de casa se quedaban a dormir y hacían las veces de esa madre ausente, por trabajo u otra causa, amansando los dolores que el niño podía vivir. No sé si los tiempos en que mi niña creció fueron mejores o no, sé que actualmente se le buscan tres pies al gato, sabiendo que tiene cuatro y los traumas brincan por doquier, también sé que todos, por bella familia que hayamos tenido, tenemos cicatrices de la niñez, por expresiones mal dadas, como: no sabes nada, o eres un bueno para nada, o quítate no estoy para besos, expresiones que, inconscientemente nos marcaron en la edad adulta, mucho peor si fuimos víctimas de agresiones por parte de compañeros o maestros, ahí permanecen o pueden permanecer, imperceptibles, sentimientos ocultos que nos regresan de adultos a sensaciones y sentimientos de miedo, tristeza, enojo que hacen que como adultos tengamos respuestas que no comprendemos cuando las tenemos.





Por eso, preguntémonos ¿Qué es realmente el famoso niño interior? Tu no puedes cambiar lo que desconoces, hay que elevar el nivel de conciencia para transformar los sentimientos que ese niño interior vivió, pero qué o quién es ese niño interior que nos influye de manera intensa, el niño interior es ese subconsciente semeja a una computadora que ha sido cargada con programas hechos por terceros, programas que se hacen durante nuestros siete u ocho primeros años de vida y en ocasiones desde el vientre de la madre, con información de: Miedo, Alegría, Tristeza, Enojo, Amor.





Cuando crecemos hay que recargar esos programas por nuevos programas o programas con otro perfil de amor y alegría, si tenemos siempre miedo y no lo hemos reprogramado estaremos ansiosos, con estados iracundos, depresivos y violentos, por eso es importante entender que si fuimos cargados como una computadora con los programas equivocados, viviremos cojeando con información no correcta, viviendo días buenos y otros pésimos, si logramos elevar nuestro nivel de conciencia la vida cambia y nos cambia, la decisión la tienes tú y no quienes te formaron.





Recuerda que el niño interior es el núcleo de tu ser emocional, como tu aprendiste a vivir ese enojo, miedo, violencia, abuso, significa que asi vas a vivir de adulto pues estas heridas tienen un tremendo impacto, ya que el niño aprende de papá y mamá la esencia de vivir y de responder a las circunstancias, como niños no sabemos cómo reaccionar cuando vivimos en un entorno de violencia, si no vivimos con amor o solo lo recibimos a “ratos” como niños no entendemos lo que pasa, por eso es importantísimo aprender a reconectar con verdades que nos hagan vivir mejor para reaccionar correctamente como adultos, sin saber que nuestro corazón siempre está donde existe una ilusión, porque ese corazón no para de soñar y, si se lo permitimos podemos alejarnos de las tristezas para aprender lo bello que es vivir, sonríe sin tener una razón para hacerlo, no escuches a quienes te digan que la vida no es bella, espera a cerrar la cortina de la esperanza y el amor y retoma a tu niño, porque en él, siempre existe el amor y lo que es real es lo que se asemeja a tu realidad, asi que a cambiarla participando en el seminario El Reto de Ser para aprender que siempre hay un nuevo día y la vida es según lo que tú decides ver y vivir, no te permitas vivir sin ser feliz, agradece como yo por tu lectura, esperando tus comentarios en angeldesofia yahoo.com.mx





