Opinión | Ni como entender

Ni como entender qué sucede en este mundo actual, porque de que la gente no está feliz, se ve, se siente, ¿será la energía? ¿serán los tiempos de escasez que vivimos? ¿será la falta de moral y civismo? Lo ignoro, pero algo no está bien y lo vemos en la violencia que estamos viviendo en todos niveles, huelgas y marchas y descontento en París, en México y en Turquía y en, y en, y no paramos; acoso escolar ahora llamado bulling que cada día se agrava más en las escuelas privadas o públicas, daño moral, físico, sexual y psicológico sufrido por nuestros niños y adolescentes con todas las consecuencias que esto implica en la sociedad, gente reprimida, enojada, asustada, padres a quienes las autoridades ignoran o fingen demencia dándoles el avión, hablando en términos coloquiales.

Aún recuerdo cuando era niña o adolescente que la única pesadilla para ir al colegio era cuando hacía frío, no imagino lo que habría sido mi vida si de niña, el colegio se hubiese convertido en una pesadilla debido a un acoso sexual de un maestro o de compañeros, recuerdo haber practicado o que me hayan practicado bromas pesadas, sin embargo, hasta el día de hoy muchos de esos compañeros siguen en contacto y recordamos los buenos tiempos, recuerdo los regaños de monjas y maestros o ¨castigos¨ que no pasaban de estar parados en el sol durante pocos minutos y hacíamos drama por eso, los golpes que llegamos a ver eran las famosas peleas fuera de la escuela, tipo boxeadores entre niños para ¨lavar ofensas¨, jamás recuerdo humillaciones o golpes dentro de la escuela que pudiesen escapar a los ojos de los maestros, sin que ellos dejasen de intervenir y calmar, además de la reprimenda que incluía llamar a tus padres, no recuerdo padres irresponsables que estuviesen ausentes de sus hijos y de las acciones de éstos dentro y fuera de casa.

Por eso hoy me pregunto ¿Qué pasa en el mundo? Será necesario un nuevo Mesías o simplemente que retomemos el camino de Jesús, lo que si es necesario es reincorporar materias en las escuelas de civismo, ética y urbanidad en todo el amplio sentido, para retomar el sentido de compañeros y compasión, para evitar el hostigamiento, para contratar verdaderos maestros apóstoles de la educación, interesados en educar no solo en trasmitir conocimientos que no permean al no ser ellos ejemplo.

Nuestros hijos y nietos viven en un peligro silencioso que se hace mas silencioso si en el seno familiar no hay comunicación asertiva, observamos que actualmente en un alto grupo de familias, no la hay, sea porque son familias divididas, donde en ocasiones se usa a los niños como revancha o como arma a mi favor y en contra de los otros, o sea porque vivimos tan ocupados que nos hemos convertido en personas individualistas, a veces me pregunto para qué traer hijos al mundo si no podemos ocuparnos de ellos, si eso hacemos, ¿qué podemos esperar de ellos?, si, cuando nos ocupamos, no faltan los prietitos en el arroz; cuando no lo hacemos, ¿Qué podemos esperar?

Ahora estamos peor, pues además del bulling escolar que representa varios aspectos de otros bulling, encontramos que como familias, vivimos en muchas ocasiones no solo el físico, sino que tenemos el psicológico causando daños no perceptibles casi siempre iniciado por el verbal y que termina con el físico, creando un ambiente familiar devastador, o otros que sufren el rechazo social por el tono de piel, nacionalidad o físico y para colmo, con esta modernidad, estamos expuestos al cibernético, ante este panorama tengamos consciencia para tocar vidas de manera positiva y evitar toda clase de acoso mientras yo espero sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias