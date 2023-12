Opinión | Navidad nueva

Siempre que alguien muere decimos que se va al cielo, sin embargo la realidad es que aquellos que amamos nunca mueren porque el cielo se encuentra en nuestro espíritu y corazón, por eso siempre permanecen aquí, siempre han sido y serán parte de nosotros, de nuestra esencia, recuerdos y manera de ser.

En esta época decembrina que representa el renacer de Cristo cada año los recuerdos vienen a nuestra mente, recuerdos acompañados de la presencia de padres, abuelos, hermanos, amigos que ya no están presentes, disfrutemos cada momento con quienes si lo están.

Estas fechas son fechas para renovar no los buenos deseos ni las promesas cumplidas o no, es época de renovar nuestro espíritu de hacer un recuento de aciertos y desaciertos, de nuevos amaneceres dejando atrás lo que se fue sin importar cómo, estamos aquí recordando nuestras riquezas, el amor que tenemos para dar y sobre todo para darnos, todos deseamos pasar las fiestas con quienes amamos, algunos tienen ese privilegio y otros no, sin embargo, lo importante es que el amor principal es el que yo me tengo y doy sin importar si estoy solo o acompañado, aún me tengo a mi, aún tengo mi espíritu y fe, aún creo en un mejor futuro.

Aún creo que a pesar de los dramas y tragedias que vivimos estamos aquí por alguna poderosa razón, tal vez para aprender a amarnos como jamás hemos amado a nadie, sin importar nuestra edad siempre es tiempo para recomenzar aceptándonos con todo lo que tenemos, con errores y desaciertos, con aciertos y esperanzas, con amores y desamores porque hoy, es el día más importante para renovarme y renacer como Cristo renace cada año trayéndonos la esperanza de un mundo mejor, somos simplemente humanos y en ese concepto somos simplemente amor, quien se ama genera esa paz que el entorno necesita, levantemos hoy que es Navidad una plegaria con la fe escrita en ella oremos y actuemos para que nuestro país vuelva a ver la luz del amor y la unidad, porque cesen los enojos y divisiones reinando la unidad, porque cese la guerra donde sea que se genere o haya generado, busquemos renovar nuestras relaciones evitando el miedo y la inseguridad.

Aunque pasen muchos años pidamos comprender que sólo hay un día para amar y generar amor, para ser feliz, para dar, para recibir y ese día es ¡HOY! Hoy, día de la Natividad de Cristo es un día de unión familiar, es un dia para comprender que uno somos todos y que lo importante es ubicarnos en donde debemos estar y qué podemos hacer por nuestro entorno; quitemos la apatía y falta de compromiso con nosotros, con nuestra familia y amigos, con nuestro país, evitemos indiferencia ante lo que sucede y seamos partícipes para crear un Mèxico de amor y unidad, más humano y empático, enfrentemos solidariamente enfermedades sociales como enfrentamos el Covid, cuidemos a nuestros niños y jóvenes generando energía positiva en cada uno de nuestros actos y decisiones, recuerda que cuando observas bien lo que pasa en tu entorno todo el mundo es tu maestro, si no aprendes las lecciones las repetirás, esta Navidad vívela sólo o acompañado en la unidad del amor, Navidad es un día para integrar cuerpo, alma y espíritu buscando el camino a través de tu existencia, mientras yo espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx deseándote una maravillosa y Feliz Navidad.