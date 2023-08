Opinión | Nada mas cierto

Nada más cierto que saber que en realidad no somos nada más que el olvido. ¡Hoy¡, ya somos el

olvido que seremos al pasar a otro plano, porque aunque pertenecemos a este mundo, no

comprendemos que no somos de él, pertenecemos al universo y por eso, aquí, somos resultado

de la vida que construimos con las decisiones que hemos tomado y las acciones que hemos

realizado, nadie nos debe nada ya que nosotros tomamos las elecciones de vida que la vida misma

nos brinda, como nadie nos debe nada al partir, a nadie deberíamos deber nada en vida,

reflexionemos sobre dónde y cómo estamos, nacimos porque fuimos deseados aunque a algunas

personas no se les planeara y en la mayoría de los casos todos hemos sido hijos, padres y

hermanos, deseados y recibidos con amor, seres que cada día aprendemos a amar y nos

aferramos a aquello no trascendental sin reconocer que no todo importa porque lo esencial no

puede verse con los ojos sino con el corazón.

Lo que hago y haré por mí, es mi responsabilidad y he muerto y nacido tantas veces que ya no

deseo morir más, pues segura estoy que cuando me vaya nada llevaré, gracias a eso perdí el miedo

y ahora gozo la vida con toda su intensidad pues si el tiempo no retorna lo aprovecho para gozar la

vida haciéndolo trabajar para mí, es por eso que deseo dedicar mi vida a cuidarme para que nadie

tenga obligación de hacerlo, debo asegurarme de que seguiré pendiente de quienes amo, esté o

no de acuerdo con sus decisiones, porque lo importante es, tomar una decisión que les haga sentir

feliz y no quiero ser responsable que dejen de hacerlo por mí.

Estoy convencida que no hay buenos o malos hijos o parejas o padres, ya que nadie somos igual,

algunos somos mitad santidad y otros somos mitad locura o locura total, lo importante es que

seamos mitad broma y mitad seriedad para olvidar presiones y dar soluciones para sentirnos

orgullosos de nosotros sin convertirnos en seres frágiles que destruyan la fantasía del mundo y

podamos seguir siendo niños que buscan su siguiente aventura y no convertirnos en adultos

tóxicos, por eso busco amigos para saber quién soy yo, pues viéndolos reír, bromear y recordar

vivencias de antaño o de hoy me hacen ver que la normalidad es una ilusión estéril y el valor del

viento en nuestra cara hace que merezca la pena vivir sin prisa, que importa priorizar la salud

sobre cualquier cosa, sobre todo la mental. Pues cuando falta una mejor teorización y cuando se

trata de describir sucesos como los que vemos cada día aquí, allá y acullá, comprendemos que la

vida es solo instantes y de nada vale descalificar, insultar o agredir usando modelos teórico

abstractos sin fundamentos o pruebas, por lo que en este controvertido mundo es mejor hablar de

banalidades que de desesperaciones, sin dejar de lado que siempre se tiene frio por los muertos y

desaparecidos, que las circunstancias normalmente nos dejan en la corriente de aire frío que nos

paraliza, por eso, a la hora de construir siendo positivos giran las décadas de inconformidad que

por un momento parecían estar conformes, construyendo el caos sin percibir que no hay mal que

dure cien años, ni enfermo que lo resista. Por lo que hablar de todo da lo mismo que hablar de casi

todo o de nada en un mundo al borde de la locura, donde los niños no encuentran congruencia y

los jóvenes perdieron el respeto y los antivalores están de moda, dejemos de vivir en un mundo

que no es, construyendo el mundo que debe ser, mundo que al final de cuentas nadie sabe si es,

como no hay verdades totales esperemos a que la verdad salga sola en nosotros para reflexionar si





en verdad somos las personas que queremos y debemos ser, mientras nos analizamos, yo espero

sus noticias en angeldesofia@hotmail.com Dándole las gracias.