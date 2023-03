Opinión | Mujeres

Cuando el amor se acaba, se acabó, el único amor que nunca termina es el que la mujer da a su familia y a sus causas, por eso, en este mes de la mujer no hay que celebrar pero si conmemorar a las mujeres, conmemorar su entrega por las causas que le motivan, por abrir espacios, entrega que no es nueva sino de siglos, entrega que ha cambiado en la forma de manifestarse, manifestaciones en las que algunas podemos diferir de la forma pero jamás del fondo, tú, yo y todas las mujeres del mundo nos regimos por la misma situación, somos hijas, madres, esposas, compañeras, amantes, abuelas, enfermeras, psicólogas, todas seguimos nuestra voz interior, esa que siempre indica lo que es correcto, a veces la voz es clara, a veces solo nos susurra, a veces hablamos fuerte y claro, a veces hablamos quedo, pero siempre con voluntad de hacer, de ayudar, sin hablar en nombre de una memoria llena de recuerdos y experiencias, llena de fantasías y realidades, algunas dolorosas, otras inspiradoras.

¿Dónde está la respuesta para las mujeres violentadas, asesinadas, secuestradas, desaparecidas, desfiguradas por ácido?, ciertamente no está en el silencio, por eso ahora nos apoyamos buscando no estar solas, buscando justicia, porque ya nada nos calla y ahora somos respondonas para algunos, olvidando que ser mujer no es sinónimo de sumisión, ser madre significa amar, más no vivir en el olvido o en la aceptación del cuando quieras verme aquí estoy, la mujer es lenta para enojarse mientras no se le ofenda, es callada y sumisa hasta que se rebela, hasta que la indignación con la que es tratada la subleva, cuando toca fondo cambia e inicia, no en pocas ocasiones, con dolor y cuando el cambio surge, renace y viene nuevamente a tomar su vida.

La mujer es alegría, es amor, es consuelo, sabe discernir y no se deja engañar aunque a veces acepta situaciones conocidas haciendo creer que las desconoce, disfruta lo que la vida le da aunque pueda estar con el corazón partido, sabe la forma de pegarlo y borrar las marcas de la ruptura, la mujer aporta y marca pauta, es rebelde y sin ser modelo o estrella de aparador, brilla cuando camina por la casa y la calle, brilla en la oficina, ella es un todo en todas partes, da sermones en nombre de los pájaros para que los hijos entiendan su papel en vida, les invita a defenderse y la palabra tolerancia se llama mujer, ella ama, espía, defiende su territorio y su gente y su trabajo, ella se llama inteligencia, inteligencia al hablar, al actuar, al llorar en silencio para no afectar, al pelear en voz baja, al respetar sus amores y no desviar objetivos, al trabajar en conjunto familiar.

Con el dolor de la muerte de su pareja, las viudas continúan luchando por la familia a pesar de, en ocasiones, soportar las burlas de autoridades federales, como las viudas de Pasta de Conchos, luchando por vivir y ser escuchadas, escuchadas con un grito en silencio para quienes no las escuchan, asi como aquellas mujeres que han muerto por feminicidio quienes también murieron con un grito en silencio, demostrando que aún, no se oyen las voces de muchas mujeres, mujeres acosadas sexualmente por maestros y familiares, mujeres buscando espacios de seguridad, espacios para sentirse seguras para ser autónomas, mujeres impulsadas por mujeres que han superado la violencia y ahora se dedican a apoyar como lo hacen las Panas en ciudad de México y muchas otras en las provincias.

Tú como yo, somos mujeres que trascendemos, trascendemos en nuestra familia, en nuestro entorno y sobre todo en nosotras mismas. Por eso hoy y siempre que VIVAN LAS MUJERES, mal necesario para muchos, bendición para otros, y ¿tú como eres? Mientras decides espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias.