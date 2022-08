Opinión | Muchos te espían, pero siempre hay alguien que te mira

El que te observa, lo hace con una determinada intención. Y como cada cual, tiene su modo de ver, habrá quien nos vea con buenos ojos, y otros con malas intenciones.

El filósofo Jean Paul Sartre, hace una descripción negativa de la “mirada”, y dice, que la mirada del otro, me reduce a objeto. Lo cierto, es que el enemigo, ni nos ve, ni nos mira; y sólo se dedica a espiarnos. Al que te espía, tú no le interesas; lo único que quiere saber de ti, es por dónde va a perjudicarte. El mismo Jesús, no se libró de los espías; y como todo humano, Él, también tuvo sus enemigos. Al Señor, alguien lo invitó a comer, no por generosidad, sino para tenerlo cerca, y así poder espiarlo. Y el Evangelio de San Lucas, nos dice: “Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les digo una parábola…”. (Lc. 14). Y mientras que alguien te espía, el Señor, sólo te mira, porque Dios, no es el espía de los suyos. Él, nos mira para protegernos; porque su mirada, es de amor y protección. El que te ama, ha puesto sus ojos en ti, para cuidar que no te pierdas. Por tanto, no temas a la mirada de Dios, porque es Él, quien guía nuestros pasos; es El Buen Pastor, que nos conduce hacia fuentes tranquilas.