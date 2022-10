Opinión | Mientras que

Mientras que unos se rascan la panza, otros tienen que pasar la vida como dice el refrán, viviéndola como la toman, porque no hay de otra y aunque pareciera que el orden de los factores no altera el producto, la realidad es que el orden de los factores sí altera el producto por lo que al menos, en este momento de vida, más vale darle vuelo a la hilacha antes de que nos lleve el tren y no me refiero al Maya, sino al tren de la vida, por eso, no lo pienses y vive intensamente la vida sin quemarte las pestañas, pues la verdad, más vale que digan, aquí corrió y no aquí quedó, ya que comprobado está que el valiente dura mientras el cobarde se deja.

Tal vez por eso, algunos matrimonios acaban bien y otros mal y si alguien duda que el dinero no da la felicidad que le pregunten al que no lo tiene, asi que por eso estamos como estamos, porque en realidad somos como somos y el cobre nos sale cuando se nos cae el oro, lo único que es seguro es que los que están bien, no pueden estar mal y los que están mal siguen mal hasta que dejen de caer en los mismos errores y con la misma o diferente gente ya que aunque estemos mal, siempre podremos estar peor, asi que si el mal proviene de otras personas que están contigo, más vale solo que mal acompañado, pues quien solo vive, ni amo a quien servir, ni criado a quien ordenar, aunque hay quien dice que trabajar no mató a nadie, la verdad es que muchos mueren de infarto o estrés en el trabajo.

Tal vez por eso, el flojo y el mezquino andan dos veces el camino y ni el canto del gallo de madrugada los pone ni de buenas, ni de malas, ignorando que cuando inicia la vida se inicia con un caos y, Dios nos da el paquetito completo ya ordenado para que seamos nosotros los que lo administremos correctamente, nos da bases morales familiares que siempre habían prevalecido en nuestro amado México y que ahora pareciese que se hubiesen extraviado, por lo que actualmente difícil resulta caminar por este sendero, nos encontramos ante una pérdida de valores que nos ha hecho caer en una falta clara de transmisión de valores reales sin percibir que las cosas no siguen igual y han cambiado, por eso, mientras la familia no fomente la educación moral, la comunidad falla, actualmente vivimos ojo por ojo y diente por diente sin percibir que con la vara que mides serás medido.

Sé que la mayoría de los ciudadanos queremos construir una familia y un mejor país, para eso hay que vivir una vida activa no contemplativa, una vida de acción y ejemplo donde podamos actuar y trascender en nuestro entorno, esta es la clave para poder cambiarnos y cambiar ejerciendo el cambio de manera proactiva, podemos decir que en este momento vivimos tragando la vida, sin digerir y ni siquiera masticar lo que tragamos, porque no lo comemos, lo tragamos sin saborear, tal vez por eso mis desaparecidos y los de los demás, son como un espejo solitario más, donde cada uno hace su juego y su psicoanálisis de la realidad y no encuentro mejor resumen de mi locura que decir que nací mexicana y me registro como ciudadana de todos los mundos y de todo el mundo.

Que me gusta levantarme temprano aunque en ocasiones quisiera no hacerlo y me despierto siempre con el ánimo al 200 % aunque a veces, al final del día ya lo traigo a la mitad, pero a quien le importa tanto, si tanto no es tantito y si en el nombre de Dios camino, platico, lloro y rio de las situaciones que vivo y de saber que el mundo se está alineando, aunque parezca que no anda por el camino de la línea de luz no hay mal que dure cien años ni enfermo que lo resista, por eso, en mis hablares a solas, en compañía y en público peleo, me contento, amo, rio y rezo porque la compasión y el amor prevalezcan en mi vida y en la de todos, amigos y enemigos, porque no me gusta deber dinero, ni poner gasolina, ni escuchar el llanto de niños abandonados o maltratados o de familias disfuncionales, aunque ahora sé que no hay familias funcionales per se, ni de hermanos peleando, por eso y más espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx para que me digas qué te gusta y qué no.