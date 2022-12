Opinión | Mi compromiso: Responder a la gente

El fin de año es un tiempo de recuento, de examen retrospectivo, de análisis de lo llevado a cabo durante el ciclo que culmina.

No obstante, no sería lo correcto la autoevaluación, más bien corresponde a quienes observan el desempeño de esta servidora.

A lo que si me puedo referir es a la enorme satisfacción de servir a mi gente huasteca a quienes regrese a visitarles en 32 ocasiones, llevando 17 talleres sobre diversos temas que van desde elaboración de pan, chorizo hasta bordado coronas y piñatas.

Para las niñas y niños 380 juguetes y balones. Para las personas con discapacidad 4 sillas de ruedas.

Siempre la salud será primero y hemos atendido con brigadas médicas en comunidades con entrega de medicamento, visitas domiciliarias a enfermos/as. Además de la atención de la especialidad de oftalmología y graduación de lentes.

Independientemente del servicio a comunidades, para las personas que enfermaron y requirieron de apoyo específico para restablecer la salud logre tramitar, gestionar, solicitar, dar seguimiento, obtener la atención médica, las cirugías, los medicamentos y traslados para 129 personas.

600 personas hoy conocen la violencia de género no es normal. Como identificarla y a dónde acudir por ayuda. Que la prevención de la violencia contra las mujeres desde el noviazgo revertirá a futuro los alarmantes casos y cantidades de mujeres violentadas que existen hoy día, de los cuales la zona huasteca no es la excepción.

Las gestiones ante el registro civil tan importantes para recibir los apoyos gubernamentales han sido 379 personas que ya cuentan con sus documentos certificados.

Para 57 amigos logramos una gestión positiva ante el Registro Agrario y 200 personas beneficiarias de asesorías jurídicas.

Más de 2000 dulceros y casi 200 cobijas también han sido destinatarias mis amigas y amigos huastecos.

Sin lugar a dudas, ha sido por la generosidad del Ejecutivo Estatal que1023 hogares en el distrito XIV hay alimento en sus mesas y 2500 estudiantes cuentan con útiles escolares.

No es mi intención dejar caer la moneda para que suene recio. Hay mucho mas que no he referido hoy como donaciones a necesidades especificas y apoyos en especie. Más bien compartir la parte más humana de Yolanda Cepeda.

El trabajo legislativo de este año ahí ha quedado. Pero ver los rostros contentos cuando quienes menos o nada tienen reciben son momentos que no me cambio por nadie.

Tengo una máxima de vida totalmente comprobada. Entre más bendices mas bendecida eres.

Llegaron las hermosas fechas de dar tregua a las luchas y afanes. Los tiempos de de recapitular en lo que el año que termina nos deja.

Que en estas fiestas decembrinas, la noche buena, y la entrada del año 2023 la bondad de Dios nos abrace y que sea un tiempo en familia de amor y de paz.

Vaya mi abrazo sincero.