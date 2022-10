Opinión | Mejor ni hablar

Mejor ni hablar en esta época de contradicciones sobre la muerte o la paz, aunque todos hablan de querer la paz actúan compitiendo para no tenerla, educamos a nuestros niños para competir sin parar sin comprender que asi empiezan las guerras y las peleas en casa y las prisas y las carreras por la vida, sin darnos tiempo de reír o llorar para desatorar los nudos en el pecho, sin reconocer que hay que darnos momentos para descubrir el cielo y la tierra y la patria y el terruño y a nosotros mismos, reconocer cuando el cuerpo tiene susurros nuevos o cuando algo se desajusta, reconocer las llegadas y las despedidas, los tiempos de cambio y los tiempos de anestesia para que el alma no duela, aprender a vivir sin negar los absurdos, vivir en el presente, no en el pasado o futuro, vivir sin negarlos ni negarnos a la realidad del presente y del mundo, vivir recordando a nuestros muertos en este día de muertos y a sus catrinas viviendo su esencia, esa, que se encuentra en el espíritu porque nadie muere mientras viva en el recuerdo de los vivos aunque sea una vez al año, en este día de celebración de la vida a través del recuerdo de nuestros muertos percibimos que polvo somos y en polvo nos convertiremos, mientras no seamos ese polvo debemos trascender a través de buenos deseos y acciones aprendiendo que hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar, uno para tronar los cuetes y otro para recoger las varas, uno para disfrutar la vida que de suyo propia es corta para desperdiciarla en enojos cuando se puede reír y sonreír y otro tiempo para morir, un tiempo para pedir disculpas, otro para evitar ofender, sabiendo que hay un tiempo para dejar ir lo que no se puede cambiar disfrutando de cada momento sin esperar a celebrar el día de muertos, sin tener que ser enterrado con los objetos o ropa que no utilizamos por evitar que se dañaran o esperando una mejor ocasión.

Por eso HOY, prendamos las velas, disfrutemos de la comida que nos gusta, evitemos perder el tiempo viviendo para disfrutarlo, busquemos llegar a la casa del sol y la luz en vida y no en la despedida, vivamos en el cielo antes de partir buscando el camino de las almas destinadas a enfrentar todos los peligros y vicisitudes venciendo los obstáculos de la cotidianidad para llegar a ser ánimas que alegran a quienes en vida se encuentran, vivamos los colores de la vida para adornar los de la muerte cuando esta llegue.

Vivamos con libertad de consciencia y pensamiento, sembremos amores para no recoger dolores escuchando nuestra consciencia viviendo con personas que nos alivien el alma y llenen el corazón de gozo, busquemos a quienes se alejaron de nosotros por falta de tiempo o atención, recordemos que en vida es cuando tenemos oportunidad de vivir aprendiendo, que cuando hay problemas hay algo que aprender y saber, recordando que con cada pensamiento creamos nuestro presente y construimos nuestro futuro disolviendo barreras y bloqueos que nos hemos creado, ya que la vida está hecha de pequeños milagros y no tenemos que esperar a morir para reencontrarnos con nuestros seres queridos, para perdonarlos y que nos perdonen por aquellas omisiones y agravios que ante la despedida poca importancia tienen.

Recordemos que en esta celebración de muertos en realidad celebramos la vida y todos los momentos que con ellos vivimos, abramos la puerta de nuestro corazón hacia dentro, quitando el rencor dando paso al amor, no importa el lugar donde vivimos, mucho menos en el que morimos, no importa el ayer concluido sino el hoy que comienza porque hoy construyo mi futuro y preparo mi partida, para que un día como hoy, alguien me celebre en sus recuerdos. ¿Usted, prepara su altar para celebrar a los suyos? Mientras yo recibo sus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Agradeciendo.