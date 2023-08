Opinión | Mejor conectividad en la zona huasteca

La pasada semana estuvimos ante una fecha significativa en la que se cristalizó uno de los logros más relevantes de las mexicanas. La concreción de nuestros derechos políticos. El gran reto era lograr que la participación femenina en cargos de representación fuera igual que la masculina. Pero la discriminación de género fue el motivo y la razón por la cual a las mujeres no se permitía votar ni a ser votadas a cargos de elección popular. Finalmente después de una larga cronología de hechos que mujeres activistas, feministas, luchadoras unidas en colectivas y de forma independiente realizaron y vencieron los obstáculos que mantenían a las mujeres excluidas de lo que por derecho les correspondía. Aclaro, no fue una concesión, nadie nos ha regalado nada. Sino como ya mencioné fue el resultado de una ardua lucha de largos años. Conocer los antecedentes, los testimonios, las luchas, la bibliografía, las experiencias, las rutas que atravesaron para el logro del primer paso hacia la participación política para las mujeres en México, me lleva a sentir un gran compromiso con todas ellas y a honrar su memoria. El derecho a ser votantes y candidatas fue logrado en 1953, entrando en vigor en la época del Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Fue hasta el 3 de julio de 1955 que las mujeres en México emiten por primera vez el sufragio en las elecciones federales de ese año para elegir a los integrantes de la XLIII Legislatura del Congreso de la Unión. Fue a través de medidas concretas, reformas constitucionales de sistemas electorales que fueron algunos de los mecanismos por medio de los cuales se pudo lograr la transición y a la par el avance de la igualdad de género. Fue entonces que las mujeres evolucionamos en ese sentido. Hasta que hoy por hoy, el marco jurídico de protección a los derechos político electorales de las mujeres es amplio, lo cual nos acerca a que la igualdad sustantiva sea real. Seguramente ellas jamás imaginaron que después de 70 años la paridad de género en los partidos políticos sería una realidad, lo cual representa un gran reto y un gran compromiso para las mujeres del siglo XXI, quienes tenemos una gran deuda con todas ellas, que lograron hacer funcionar las reformas jurídicas y los cambios en las políticas públicas a favor de la participación y el liderazgo político de las mujeres. Lo cual debemos valorar, participar y además de la mejor manera. De no ser así, entonces habrá sido en vano la lucha de todas ellas. Porque ellas lograron el avance de las mujeres en la esfera política para que hoy nosotras llegáramos. Lo cual fue fundamental para la democracia, pero sobre todo para la justicia que en ese sentido no había volteado a ver a las mujeres. El tema no está concluido, la igualdad sustantiva aun no llega para las mujeres mexicanas. Hoy nos corresponde continuar con la construcción de nuevos marcos normativos, modificaciones y adiciones a artículos ya existentes. Revisando y eliminando leyes y políticas discriminatorias hacia las mujeres. Toca también asegurarse que las leyes respeten los derechos humanos y la igualdad de género así como garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales sin violencia. Al final de mí escrito, dejo para ustedes dos máximas que son una realidad absoluta que en lo personal me llama a reflexionar. “Sin mujeres no hay democracia” y “sin mujeres en la política, no hay políticas para mujeres” Convertirlas a positivo es necesario como una deuda pendiente con las mujeres y las niñas de San Luis Potosí, de México y de todo el mundo.

Yolanda Cepeda