Opinión | Madre querida, contigo me quedo

Madre querida, madre adorada, vamos al cine y tu pagas la entrada, solíamos recitar a coro cuando éramos niños antes de soltar sonrisas burlonas, si alguien me hubiese dicho que ese hecho se repetiría durante muchos años de vida, tal vez, no hubiese sonreído como lo hacía, se habla mucho del poder de las madres y su trascendencia, se habla y se les celebra un día al año cuando deberían ser celebradas cada día, cada minuto de vida y se les extraña cuando ya no están, por eso, yo me quedo con la imagen de mi madre, esa buena señora que me cuidaba y valoraba, que me hacía reír y tenía la magia de una lágrima compartida, ella, que siempre me encontraba una salida, me quedo con ella ya que si no tenía tiempo lo fabricaba para mí, me quedo con ella, con esa mujer que me pedía siempre una sonrisa con amor y reía y se alegraba cuando un golpe de suerte llegaba, me quedo con ella porque iluminaba mi luz y me hacía brillar, me quedo con ella pues nunca le importó si de marca vestía o las arrugas marcaban su rostro, porque con su sonrisa se borraban y ¡qué guapa era!, ¡qué digo, guapa!, era un piropo de hermosa porque iluminaba el mundo con el poder de su luz.

Me quedo con ella porque me hacía reír y a pesar de todo se quedaba conmigo, me quedo con la magia de una comida compartida me quedo con quien siempre encontré consuelo entre sus brazos sin importar mi edad, me quedo con ella porque siempre supo cómo encender un foco a pesar de mis enojos, desilusiones y frustraciones, me quedo con ella porque a todas horas me decía que sí e iluminó mi mundo sin hacer daño porque tenia el poder de la luz, me quedo con ella porque me enseñó el poder del amor salpicado de humildad, me quedo con ella porque me hizo reconocer que todos somos iguales aunque las circunstancias en que nacimos fuesen distintas, me quedo con ella porque al enseñarme a hacer mi cama me mostró el valor de la disciplina y el trabajo honesto.

Me quedo con ella porque con solo verla reír en mis sueños se alumbra mi mundo de nuevo, en defensa diré, que soy adicta a ella y en mis derrotas salgo y la busco en su estrella y platico con ella y aunque no se trata de volver a verle, sé que daría mucho y más por verla volver, por eso me quedo con ella porque se trata de que le quiero y cuando quiera quiero y aunque no quiera la quiero, la quiero, la quiero porque me enseñó la lógica y desarrolló mi imaginación, me quedo con ella porque me hizo comprender que la realidad es solo una ilusión y me convirtió a mí y a toda la familia, en personas de valor sin importar el éxito o la riqueza, me quedo con ella porque con su ejemplo me enseñó que la inteligencia reside en adaptarse al cambio y la alegría se logra divirtiéndose y me quedo con ella porque, aunque estuviese caída siempre se levantó y jamás perdió la alegría, por eso, me quedo con ella porque en medio de la dificultad siempre encontró oportunidades.

Me quedo con ella porque para su tiempo rompió barreras sin importarle lo que otros opinasen, me quedo con ella porque nos enseñó a comprender que el amor de pareja existe sin importar edad, credo o religión, me quedo con ella porque aprendimos que cualquier plato en la mesa es motivo de amor para compartir, que no hay nada más grande en esta vida que el amor a la familia, que familia no es solo el entorno cercano, familia es de donde vienen nuestras raíces y ancestros, me enseñó que al unirte a otra persona, su familia se convierte en mía y la mía en suya y si así no lo entienden, difícil será sobrevivir en un entorno diferente.

Me quedo con ella porque el perdón lo conocí con ella y el resentimiento nunca conocí a través de ella, conocí el juego de la vida y como jugarlo sin voltear atrás, me enseñó, que cuando el mundo se viene encima y me parece que todo es de noche y los miedos salen y las dudas me vuelven loca, con sólo recordarle, las tribulaciones se vuelven pequeñeces, por eso; me quedo con ella porque con sólo pensarla y platicarle en su estrella, encuentro aún hoy, la solución a mi mundo y mi mundo da vueltas alrededor de sus palabras y el pasado me visita para bien, por eso y mucho más me quedo con ella y sé, que la palabra mamá existe y si tú, encuentras en este texto a tu madre, espero tus comentarios en angeldesofia@yahoo.com.mx Gracias y espero festejes hoy a tu madre, haya pasado el día de la madre.