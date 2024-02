Opinión | Luz Verde/IMSS y la justicia social

Le saludo con el gusto de siempre estimado público lector.

En el marco del Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero de cada año, por iniciativa de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y con lo cual se busca apoyar la labor de las organizaciones sociales y de la misma comunidad para erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos, debemos destacar la aportación que realiza el IMSS para el cumplimento de dichos valores y propósitos.

Al hacer referencia al desarrollo y la justicia social, es importante considerar que éstos, no pueden ser alcanzados si no hay paz y seguridad o si no se respetan todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Para alcanzar la justicia social es necesario conservar y desarrollar los siguientes derechos fundamentales como educación, salud, alimentación adecuada y vivienda digna; el derecho al trabajo debidamente remunerado, divulgación de la cultura solidaria, igualmente el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Asimismo, fortalecer la seguridad y certeza jurídica, el derecho a la igualdad sin distinción de sexo, raza, credo religioso o posición económica.

Sumado a lo anterior, desde el año 2008 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una declaración que se centra en garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.

En nuestro país y en nuestra entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social, se considera como uno de los principales mecanismos que fortalecen las acciones encaminadas para tener acceso a la justicia social, la cual tiene por finalidad, garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado.

El IMSS es la institución con mayor presencia en la atención a la salud y en la protección social de los mexicanos desde su fundación en 1943, para ello, combina la investigación y la práctica médica, con la administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, para brindar tranquilidad y estabilidad a los trabajadores y sus familias, ante cualquiera de los riesgos especificados en la Ley del Seguro Social.

Dentro del contexto de seguridad social, el IMSS no sólo brinda servicios de salud, sino también protege a los trabajadores y a sus familiares frente a eventos que ponen en riesgo sus ingresos, además de apoyar en el cuidado infantil con el servicio de guarderías a las madres y padres trabajadores durante su jornada laboral.

Por otra parte, el Instituto también pone a disposición de sus derechohabientes diversas actividades culturales, deportivas, de promoción de la salud, de capacitación y adiestramiento técnico, así como una red de tiendas, centros vacacionales y velatorios.

La justicia social pretende el equilibrio entre los diferentes sectores de la sociedad.

Hoy en día, más de la mitad de la población mexicana tiene algo que ver con el Instituto, hasta ahora, la más grande en su género en América Latina.

Por un México y un San Luis Potosí con más y mejor seguridad social.