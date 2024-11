Opinión | Los sueños morenistas

Las y los morenistas de San Luis Potosí, andan muy alborotados tras la visita de su dirigente nacional Luisa María Alcalde Luján, quien se aventuró a afirmar que para el 2027, serán los ganadores de la contienda electoral en la cual se disputa el Gobierno del Estado, además de otros cargos importantes, algo que ni los mismos militantes le creyeron.

Y es que los verdaderos morenistas, los que han estado trabajando desde que el partido se instituyó a nivel nacional, saben que las cosas al interior, están que arden pues prevalece la inconformidad ante la manera en que los líderes de ese partido han estado manejando las cosas basados en la idea de que son ellos los que tienen que tener el control y el poder, situación que les ha hecho tomar pésimas decisiones a la hora de sumar perfiles que en verdad dejan mucho que desear.

La líder nacional, tal vez fue mal informada sobre el desastre que guarda el partido como para haberle pintado un escenario totalmente distinto a lo que existe en la realidad, pues su dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez, hermana de Rosa Icela Rodríguez, la actual Secretaria de Gobernación, no ha tenido empacho en reclutar a personajes ligados a la delincuencia o a ex militantes del PRI o del PAN que súbitamente ahora sí comulgan con los principios de la Cuarta Transformación cuando anteriormente no descansaban en señalar los desaciertos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Rita Ozalia, ha estado jugando con la idea de ser candidata o en su defecto buscar algún beneficio político de gran altura para ceder esa posibilidad a gente como el seudo empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien ya sabemos cómo se las gasta con el tema del dinero para empezar a posicionar su imagen pública, apostándole además, a criticar el desempeño del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona para según él generar adeptos.

Este personaje como se sabe está siendo señalado por actos de corrupción y mantener vínculos con la delincuencia organizada y qué decir del ex alcalde Matehuala, Iván Estrada Guzmán, quien también ya forma parte de la plantilla morenista mientras es señalado también por corrupción y favorecer grupos delictivos en el Altiplano. Todos ellos y algunos otros impresentables provenientes del PRI y del PAN, han sido colocados pasando por encima a la militancia a la que ni siquiera han volteado a ver para preguntar si están de acuerdo o no en aceptar el ingreso de éstos políticos.

Parece que el mensaje es cada vez más claro en Morena, es decir, irán solos a la elección del 2027 en San Luis Potosí, pero mientras eso sucede, tendrán que sortear internamente un desgaste de proporciones descomunales, porque hay varios que quieren usar al partido como plataforma, pero el espacio es sólo para uno y al menos entre los que se nombran actualmente, ninguno de ellos luce suficientemente dotado políticamente como para hacer mella al poder de la estructura del Partido Verde.

El dirigente de este partido, Ignacio Segura Morquecho, tomó con mucha tranquilidad y hasta con cierto sentido del humor, esta manifestación triunfalista morenista, como dejando entrever un reto político abierto para ver quién es el que verdaderamente tiene la sartén por el mango.

Se acabarán las alianzas y ahora será competir frente a frente en un escenario que será entre dos, pues para el PRIAN, las cosas ya dejaron de funcionar y lucen cada vez más fracturados, lo que abre un marco interesante de competencia donde el Partido Verde tiene todas las de ganar.

Y es que si se visualiza un poco lo que está sucediendo alrededor, lo que dice Nacho Segura es cierto en el sentido de que el Verde cuenta con el liderazgo de Ricardo Gallardo quien por muchas razones, es la punta de lanza para reafirmar la continuidad del proyecto por otros seis años más ya que sigue siendo el mandatario mejor posicionado del país al contar con altísimo nivel de aceptación de las y los potosinos.

En prácticamente todo el territorio estatal, es perceptible la ejecución de diversas obras y proyectos de infraestructura con impacto favorable para la gente, que además y en especial aquellas familias en condiciones de vulnerabilidad, son las que llevan mano en el tema de los apoyos sociales logrando que la brecha de marginación y de pobreza se haya reducido notablemente.

El gobierno estatal, ha logrado récords en el tema de la inversión extranjera y cada vez más los ciudadanos tienen a su alcance la posibilidad de alcanzar un buen empleo y mejor remunerado pues la oferta de trabajo es resultado de esas nuevas empresas.

Nacho Segura, sabe que en San Luis Potosí, Morena ha logrado avanzar en buena medidas, gracias al trabajo que el Verde realizó para apoyar la candidatura de la actual Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pero ahora ese respaldo no existirá más y si a eso se suma que los morenistas, están reclutando perfiles se baja calidad, seguramente las condiciones estarán dadas para reafirmar la preferencia del electorado potosino en las urnas.

