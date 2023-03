Opinión | Los partidos no han caído en la cuenta

Coincido con la versión de que los partidos políticos en México están rebasados por la realidad. Mi punto de vista, sin embargo, es que su situación no comienza el domingo 26 de febrero pasado sino desde principios del Siglo XX cuando nacieron como estructuras políticas de acceso al poder, sin una cualidad representativa ciudadana. Una prueba: a la fecha ninguno, incluso el que ahora está en el poder, han revelado el total de su membresía.

Como senderos exclusivos al poder, los partidos ignoraron las habilidades de los individuos para alcanzar una de sus candidaturas a los puestos de elección de los tres niveles de gobierno pues no correspondían al reconocimiento ciudadano otorgado por méritos personales sino a la capacidad del aspirante para, mediante el uso de mañas, desprestigiar a sus posibles adversarios en los procesos internos.

La formación de sectores, de asociaciones y cualquiera de las formas de agrupación interna se correspondieron ordinariamente con la asignación de “cuotas” de candidaturas que le daban el fundamento para afirmar que en la integración del poder legislativo en el país, los estados y los cabildos en los municipios tenía un carácter de representación popular, sin realmente serlo.

La diferencia, sí, con lo que sucede ahora es que la ciudadanía logró expresarse contra un intento presidencial de modificar la estructura del Instituto Nacional Electoral que, con su configuración actual, representa el respeto de la decisión electoral expresada en las urnas, sin manipulaciones oficiales, sin intervención de los organismos de poder para calificar los resultados.

El movimiento de defensa del INE es solamente acompañado por las dirigencias de los partidos de oposición, sin concederles ninguna posibilidad de encabezar este primer momento a ninguno de ellos pues no se trata de acciones electorales.

Las concentraciones del pasado domingo en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México y en un centenar de ciudades más en los estados del país, fue en rechazo al Plan B de la reforma electoral impulsada desde la presidencia de la república, sin estar ligada con alguna estrategia con vistas al 2024.

Resta aproximadamente un año para que los partidos modifiquen sus conductas, asuman el interés ciudadano en temas tan específicos con seguridad pública, salud y desarrollo económico sustentado en la reducción de la pobreza porque son aspectos de la vida nacional que afectan mayormente a la ciudadanía.

Sin una visión de país con futuro respaldado en la realidad, los partidos quedarían al margen de los avances ciudadanos demostrados durante las concentraciones del domingo pasado a lo largo y ancho de México. El primer paso lo dio la ciudadanía. Queda pendiente la respuesta de los organismos políticos, sin excepciones.

Resulta extraño que, en este momento de la posible cercanía a través de las redes sociales, los partidos no figuren como líderes de la comunicación con los ciudadanos sino, antes bien, permanezcan como elementos con poca confianza entre la gente que permanece atenta al intercambio de ideas y opiniones sobre muy diversos temas de actualidad.

LA LEY ES LA LEY

La ignorancia de la ley no justifica su incumplimiento. En ese supuesto, los órganos públicos no debían ignorar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene, entre otras funciones, la de una autoridad fiscal con todo lo que ello quiere decir. Además, la Ley del Seguro Social vigente no tiene excepciones: los patrones están obligados a afiliar a sus trabajadores en tiempo y forma, independientemente de cual sea el tipo de contratación.

Actuar de otra manera, como lo quiso hacer el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona con los trabajadores sindicalizados, es exponerse a la responsabilidad de cubrir cuotas no pagadas, multas y recargos consecuentes por esa acción de “dar de baja” a uno o a cien, o a mil. Las acciones fiscalizadoras del IMSS podrían emprenderse a partir de la fecha en que se hayan dejado de cubrir las cuotas.

Uno se pregunta si habría una causa, motivo o razón para que los trabajadores afiliados al SUTSGE fueran dados de baja nada más porque, según el patrón (para este caso el gobernador) estaban recibiendo el servicio médico privado como prestación obtenida hace muchos años por ese y todos los órganos sindicales con los cuales tiene relación el gobierno estatal.

Frente a la Ley del Seguro Social no hay opción. Toda relación obrero-patronal vigente obliga al patrón a registrar al trabajador ante el IMSS independientemente de cuales sean las prestaciones adicionales que logren los empleados como parte de su relación laboral.

La sola mención presidencial en una de sus conferencias mañaneras de esta semana que concluimos es indicio de que la acción gubernamental en San Luis no tenía otra opción que mantener el registro. No es por gusto ni es servicio a la carta.

Cuando se trata de problemas como el que se acaba de analizar, y que supongo ya debe haber sido resuelto de manera que todos los trabajadores gocen del servicio del IMSS, nos refleja una tensión muy elevada en las relaciones que guarda el jefe del ejecutivo con los organismos sindicales que agrupan a sus trabajadores sin una sola razón que justifique las actuaciones ocurridas hasta ahora.

Meterse en la organización sindical para pedir que dejen de apoyar a sus líderes tampoco es incumbencia del gobernador. En todo caso, queda pendiente una explicación a la ciudadanía por qué la administración estatal tiene dificultades para cumplir sus obligaciones y, simultáneamente, expone mucha capacidad para realizar diferentes obras, algunas de las cuales no son para el beneficio común de las personas sino una muestras de excentricidad.

Por todo este tipo de cuestiones es que el gobierno despierta la desconfianza sobre si podrá alcanzar los niveles de grandeza prometida en cada acto público. Por lo que se observa a simple vista la copia de estrategias erróneas traerá consecuencias no deseables ahora, pero con presagios para el futuro.

EL COTARRO POLÍTICO

El alcalde Enrique Galindo Ceballos tiene buenos registros en la percepción popular y se gana la confianza de la gente… La atención de las necesidades populares en la capital potosina sigue siendo el reto más importante para el presidente municipal, quien no pierde oportunidad para colocar a la capital potosina en los escenarios nacionales, y ahora en los internacionales, para estimular el turismo y la inversión en nuestra urbe… En sesión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación, Derechos Humanos, e Igualdad de Género, fueron aprobadas las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, para crear la Unidad para la Igualdad de Género del Congreso del Estado, encargada de ser el órgano técnico responsable de asegurar la institucionalización de la perspectiva de género en la cultura organizacional del Poder Legislativo en la entidad… Les faltó decir a las comisiones unidas cuánto nos va a salir el chistecito y cuáles serán sus beneficios porque ya se autorizaron cientos de millones para un nuevo edificio como si estuvieran en jauja… No hay que ser… En cuanto a los casos Covid-19 en el Estado, se dan a conocer 58 nuevos contagios, confirmando el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los Servicios de Salud 245 mil 779 casos totales de esta enfermedad. En la Jurisdicción Sanitaria I se detectaron 51 de los nuevos casos; tres en la Jurisdicción Sanitaria II de Matehuala; uno, en la Jurisdicción Sanitaria III de Villa de Pozos; dos, en la Jurisdicción Sanitaria V de Ciudad Valles; uno, en personas residentes de otra Entidad y ningún caso nuevo registrado en las jurisdicciones sanitarias, IV de Rioverde, VI de Tamazunchale y VII de Tancanhuitz… Ocurrió una defunción más por lo que la cifra de muertes aumenta a 7 mil 685 en el Estado en lo que va de esta pandemia… La hospitalización por Covid-19, registró seis pacientes, todos graves, pero ninguna requiere respiración asistida… Se reitera a la población continuar con los cuidados preventivos pues la pandemia de Covid no ha terminado… La Auditoría Superior del Estado informó haber observado procedimientos irregulares en las adquisiciones de productos y servicios que tuvieron un valor de casi 2 mil 500 millones de pesos en el período comprendido entre 2017 y 2021… Asimismo informa que 2020 y 2021 son los ejercicios con un mayor importe de observaciones financieras para el Poder Ejecutivo del Estado, mientras que Servicios de Salud es la dependencia gubernamental que más acumula irregularidades; esto es el 83% en 2020 y el 74% en 2019… Y como ya parece tendencia, las observaciones del 2022 y 2023 más los que sigan, podrían ser de escándalo… Nomás espérese tantito… A juicio de la gente, los choferes que trabajan en el servicio público no solamente necesitan pasar un examen de manejo sino una prueba rigurosa de salud porque trasladan personas cuya salud y vida ponen en sus manos. Además una prueba para detectar consumo de drogas… Y dice el terrible Manolo que “a negra” si no les exigen esas pruebas… HASTA LA PRÓXIMA.