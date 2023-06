Opinión | Los parámetros electorales

El proceso electoral recientemente llevado a cabo en entidades como el Estado de México y Coahuila, representa sin duda un parámetro de medición de lo que se viene para el 2024, no solo en el escenario nacional, sino para el estado de San Luis Potosí, donde hay ciertas coincidencias que bien pueden establecer un pronóstico para las diferentes fuerzas políticas.

El caso más representativo, el del Partido Verde, se presenta sin duda como una oportunidad histórica que le puede representar el confirmar nuevamente su poder político, algo muy similar a lo que ocurre con Morena a nivel nacional, porque lamentablemente para el PRI y el PAN los riesgos de un resultado catastrófico como ocurrió en el Estado de México, pueden repetirse para el caso de nuestra entidad.

El cambio en la dirigencia estatal con Eloy Franklin a la cabeza parece haberle caído bien al PVEM pues ha posicionado mediáticamente con más fortaleza al partido al igual que al proyecto de gobierno en temas que en la agenda política y social como el caso de la municipalización de Villa de Pozos y otros más que han despertado el interés de los diferentes sectores sociales.

Bajo estos antecedentes el Partido Verde puede obtener un resultado electoral sin precedentes no tanto para el propio partido sino para fortalecer el proyecto de gobierno que se proyecta para los próximos años, y esto en buena medida, va a depender de que se garantice al interior la unidad, y ello implica que no haya fuego amigo, ni descabezados o que gane la desconcentración y si no que tomen precisamente como ejemplo lo que pasa en otros partidos como Acción Nacional, donde a la fecha, no ha logrado si quiera cicatrizar las heridas por las fuertes pugnas que prevalecen entre sus grupos.

Una situación casi similar prevalece en el PRI, la otrora fuerza con toda una estructura operativa fortalecida con los grupos corporativos que le daban las condiciones para ganar, pero ahora solo quedan esos recuerdos con una sede estatal vacía, donde no se sabe quién despacha o lidera los esfuerzos para tratar de rescatar algo, mientras que en Movimiento Ciudadano le apuestan a jalar perfiles muy desgastados y de dudosa reputación.

Si el patrón de resultados no varía mucho, es altamente probable que el PVEM aumente su presencia dentro de la geografía política estatal amén de lo que suceda a nivel nacional a través de las posibles alianzas con otras fuerzas como Morena, ya que se sabe el enorme potencial que tiene San Luis Potosí para aportarle votos a los presidenciables.

Aquí insistimos, que va a ser muy importante que los verdes eviten las zancadillas y esos vicios que han acabado con otros partidos políticos que hoy están al borde de desparecer, por ello, el liderazgo que encabeza el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, junto a la dirigencia estatal, serán fundamentales para conseguir los objetivos que se persiguen, calmar las ansias de los aspirantes y jalar fuertemente las orejas si es necesario a quienes pierdan piso y a quienes no cumplan a cabalidad con los compromisos adquiridos con las y los potosinos.

Los tiempos para llevar a cabo la selección de los precandidatos y posteriormente los candidatos para la Presidencia de la República marcarán la pauta para quienes aspiran a ocupar cargos de elección popular a nivel local que como ya sabemos, se trata de presidentes municipales y diputaciones locales pero además, la lectura que dejará el 2024 será sin duda muy interesante para el futuro político del Estado y del país, especialmente para medir el impacto de algunos perfiles entre el gusto del electorado. Ya falta menos para que las dudas de vayan despegando y como siempre, lo que las y los ciudadanos deseamos, es que el entorno electoral no merme la concentración de quienes están gobernando, pues las distracciones no deben frenar el trabajo que se tiene para que los proyectos, para que las obras y los servicios continúen como hasta ahora ha sucedido.

Twitter @lozano_ray