Opinión | Los malos hábitos y su dulce comodidad

Cuando pensamos en hábitos, buenos o malos pensamos en cosas como morderte las uñas, fumar, decir malas palabras, levantarte temprano, gritar en una conversación telefónica, etcétera; por otra parte, los hábitos constituyen la mayor parte de nuestras conductas. Hoy querida familia lectora, vengo muy inspirada a hablarles del poder que tenemos de cambiar nuestras vidas por una mejor versión, una que nos haga felices en la unidad y nos permita compartirla en la colectividad.

Encontré un elemento, sí, un elemento que es la llave para que paso a paso podamos orientar nuestro día a día hacia el anhelado éxito que decimos que queremos, pero no buscamos y mucho menos nos atrevemos a trabajar para ello.

Ser una persona holgazana, resentida, quejumbrosa entre otras cosas es un habito, el fracaso es un hábito, el éxito es un hábito, la paciencia es un hábito, hacer dinero es un hábito, padecer problemas económicos permanentemente también es un hábito.

Como un hábito es una conducta que hacemos de forma automática y repetida, sin pensar demasiado en ello, la mayoría de las cosas que hacemos caen la categoría de hábitos porque la mayoría de nosotros no pensamos demasiado, es muy probable querida lectora, querido lector que en este punto de la lectura te interese saber que características puedes adquirir para tener un mayor éxito en tus proyectos y aquí te lo voy a platicar.

Las personas exitosas comparten algunos de estos hábitos:

Asumen riesgos

Establecen límites saludables

Retribuyen a su comunidad y a su entorno

Tienen en orden su agenda y priorizan sus actividades

Van al gimnasio espiritual (meditar, escuchar a su cuerpo, hacen ejercicio físico, son conscientes de que su vida depende de uno mismo).

Delegan

Están en constante aprendizaje de nuevas habilidades

La disciplina es su aliada

Se rodean de gente exitosa

Hablan sobre las ideas y no sobre las personas

Son puntuales

No se rinden

Saben lo que está ocurriendo con su dinero.

Se que parece demasiado abrumador, pero para poder manejar hábitos saludables y que te permitan lograr tus objetivos. Puedes comenzar con lo siguiente, créeme a mi me ha funcionado:

1.-Ten cero tolerancia a las negociaciones que se desarrollan en tu mente mientras te empujan a procrastinar. No negocies 5 minutos mas antes de pararte de la cama, no negocies una alimentación saludable con la frase “el lunes comienzo la dieta” mientras te comes dos enormes rebanadas de pastel y sabes que es dañino para ti.

2..-Conecta tu nuevo habito con otro habito o conducta. Por ejemplo, puedes comenzar el habito de la lectura y puedes asociarlo a tu taza de café, té o vino ¿verdad que suena bien?

3.-Por último, fortalece tu fuerza de voluntad. Anticípate a la incomodidad del cambio y acostúmbrate a ella, asocia tu incomodidad con lo maravilloso que es avanzar y tener éxito. Encuentra un socio o socia de responsabilidad. Encuentra a alguien que esté trabajando para convertirse al igual que tú en una persona exitosa y te aseguro que de la mano van a llegar más lejos.

Espero que te sirvan estos consejos y que los lleves en práctica, recuerda que Roma no se construyó en un solo día, ten paciencia con tu proceso y trátate con mucha generosidad. Me despido agradeciendo el favor de tu lectura y te ruego que, si fue de tu agrado, compartas mi algarabía esto tenga un efecto multiplicador de personas de éxito.

