Opinión | Los Libros en México y en SLP!

Hablar de libros en nuestro país es hablar de una tradición de editoriales extranjeras y nacionales donde ha existido una relación de éxito con los escritores mexicanos.





Veamos algunos datos de la historia de los libros en nuestro país, primero recordemos el primer libro impreso en México , este fue En 1539 con fray juan de Zumárraga obispo electo de Mèxico -Tenochtitlán con la primera imprenta y su libro conocido como el manual de adultos .

Después en 1788 se funda la primer biblioteca de la catedral de México, fue pública, claro sin olvidar el antecedente de la llamada biblioteca palafoxiana la cual fue fundada en 1646 con la donación de 5000 libros donados por el obispo Juan de palafox y Mendoza, luego vino la librería mas antigua de México, ubicada en Tepic Nayarit, proporcionando servicio desde hace 200 años a cualquier persona interesada.

La mayoría de las primeras impresiones en nuestro país fueron de carácter religioso ; novenas, vidas de santos, privilegios e indulgencias, eran elaborados en papel de gran calidad , tenían marca de agua, sello y la letra era gótica o semigotico.

Siglos después de la evolución de la propia imprenta vinieron en una fecha histórica el 12 de febrero de 1959 los llamados : Libros de Texto Gratuitos creados por decreto del Presidente Adolfo López Mateos junto con la Comisión Nacional de libros de texto gratuito ejemplo mundial , dedicados a fijar con metodología los programas respectivos, las bases para la educación básica.

Siempre han sido criticados e inclusive minimizados por grupos que quieren o les gustaría que la mayoría de los mexicanos siguieran siendo analfabetas, que no tuvieran opinión, que no supieran debatir las ideas, que no investigaran, que no dudaran, que se sometieran en pocas palabras a lo que muy pocos dicten o digan.





Así es como ha sido la lucha ideológica y filosófica en nuestro país, el cual cada día es más fuerte y donde día a día los niños, los jóvenes y los ancianos tienen más oportunidades de progresar y sobre todo de opinar y de vivir en paz, esto se logra con educación y con libros de texto que contengan y que se adecuen a los tiempos que vive el mundo y que vive el país, para poder diferenciar lo que es correcto y lo que es mejor para la mayoría, no solo para las minorías.

Por eso hoy la gama de libros de texto gratuito vuelven a causar polémica, lo curioso es que la mayoría de los que critican son los que no usan los libros de texto gratuito, son los que usan libros comprados, libros para las escuelas particulares o escuelas de pago, en cambio el pueblo de México agradece que el gobierno de la república y los gobiernos de los estados sigan apoyando con la entrega gratuita de estos libros y más se valora que lo que ahí está escrito es de investigadores y académicos mexicanos, sabedores del pensamiento del pueblo de México y conocedores de las diversas materias y especialidades que ahí se mencionan. En el 90% del país ya se están repartiendo los libros de texto, SLP con la instrucción del Gobernador @RGC_MX entre ellos.





La evolución y los cambios nunca han gustado al conservadurismo ( de ahí el nombre de conservadores porque quieren que nada se mueva que se “conserve” porque ven en riesgo sus intereses y ganancias ), en cambio el liberalismo es todo lo contrario, siempre se busca la evolución y el cambio para beneficio de la mayoría del pueblo , sin solo pensar en negocios.

Sabemos que el Presidente Andres Manuel López Obrador está en ese camino, el de apoyar y beneficiar a los que menos tienen, en este caso con los libros, ya era justo y necesario!

