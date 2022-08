Opinión | Los empresarios ya notan al gobierno de Gallardo

Impensable hace poco más de un año que la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) departiera con “el pollo” Gallardo sobre temas de economía y acciones tendientes al desarrollo de San Luis Potosí. La semana que recién termina nos demostró dos cosas: la altura política de los empresarios y el nivel operativo del gobernador José Ricardo.

José Eduardo Medina Mora-Icaza, presidente nacional de Coparmex estuvo en San Luis Potosí para tomar protesta a Luis Gerardo Ortuño Díaz como dirigente local de la Confederación, y mientras que por un lado criticó las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, por el otro, destacó las acciones de gobiernos cercanos a la gente.

En su discurso, Medina Mora-Icaza criticó decisiones del Gobierno Federal pero destacó acciones concordantes con lo que está haciendo el gobierno de Ricardo Gallardo, esto abre la puerta a algo muy importante para San Luis Potosí: que Ricardo Gallardo se convierta en el puente entre la Federación y Coparmex.

La política de programas sociales de Gallardo Cardona, definida en otro tiempo como populista, ahora tienen un sentido de impulso a la economía local a partir de que la pandemia por el Covid-19 generó un detenimiento en todos los rubros, por eso, Coparmex nacional entiende y respalda que todos jalen parejo.

Las acciones del Gobierno de Ricardo Gallardo, que es un gobierno que apoya a las clases populares, están repercutiendo en todos los niveles, pues sus programas sociales fortalecen el poder adquisitivo de los potosinos.

CONTRASEÑA

En el ayuntamiento de la capital del estado, la venta de humo es indiscriminada. Obras mal hechas como la repavimentación de la avenida Hernán Cortés, viajes al interior del estado del alcalde con el objetivo de hacer proselitismo -por si acaso- hacia una candidatura al Senado de la República y viajes turísticos todo pagado a la Madre Patria, con todo y achichincles, para recibir una escoba…no alcanzaría el espacio para hablar de todas la banalidades y asuntos sin trascendencia que se transmiten en las redes de la autoridad municipal todos los días, mientras lo realmente importante sigue sin atenderse, como por ejemplo, la inseguridad que viven las y los potosinos todos los días con asaltos, acoso, robos en sus casas, cristalazos, aletazos, en fin, todos esos actos que dañan el patrimonio y la integridad de las personas; ya de la falta de agua mejor ni hablamos…y dicen que son el cuarto mejor ayuntamiento del país; no, bueno…Con su carita de que no rompe un plato, la presidenta municipal de Villa de Reyes Erika Briones anunció que nuevamente se someterá a todo lo que le ordene el gallardismo, como lo hizo al inicio de su carrera política hasta que sintió que ella sola las podía y se fue por la libre…pero no hay que creerle esa miradita de Heidi, no debemos olvidar los hechos violentos en que se vio involucrada en las pasadas elecciones, con balazos, amenazas y el involucramiento de un individuo peligroso muy cercano a ella…quienes fueron los encargados de operar el regreso de la oveja descarriada, como ella misma se autodenominó, deben tener en claro dos cosas: que busca la impunidad en sus cuentas públicas con el argumento de que “es gente del gober y nadie la puede tocar” y que, quien traiciona una vez, lo volverá a hacer, tarde o temprano…HASTA LA PRÓXIMA

Twitter:

@lozano_ray

Twitter @lozano_ray