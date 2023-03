Opinión | Las verdades a flote

Al inicio de la semana pasada, la Contraloría General del Estado denunció que a raíz de una investigación realizada, se detectaron irregularidades por 192 millones de pesos en favor de un outsourcing que vendió a sobreprecio una serie de artículos relacionados a sistemas de cómputo y otros insumos similares a la administración de Juan Manuel Carreras López, ex gobernador “priísta” de San Luis Potosí.

Las compras incluyen cartuchos para impresora y recargados, no originales, así como memorias USB u otros artículos de bajo precio, que distan mucho de la cantidad mencionada, pero lo más curioso del asunto es que estas adquisiciones se efectuaron en plena pandemia, cuando los trabajadores del gobierno del Estado ni siquiera se encontraban en sus lugares de trabajo, por lo que al ex mandatario estatal ya se le apoda “El Rey del Toner”.

El asunto ha sido tratado de manera muy seria por la administración de Ricardo Gallardo Cardona, y se comienzan a tomar las medidas legales conducentes para que muy pronto se presenten las denuncias ante las autoridades correspondientes y en caso de ser necesario, se castigue conforme a lo que establezca la ley a quien o quienes resulten responsables de este modus operandi que en la apreciación del actual gobierno, es una más de las muchas anomalías de la llamada herencia maldita.

Entre los nombres que se mencionan como presuntos involucrados, se encuentra a Elías Pesina Rodríguez, ex Oficial Mayor de Carreras y ahora regidor capitalino; Ada Amelia Andrade Contreras, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, también ex funcionario estatal y hoy secretario general del ayuntamiento capitalino, así como Miguel Ángel Carbajal Martínez, además de que de acuerdo a la investigación, todavía podrían salir más involucrados en este tema, quienes tendrán que poner a remojar las barbas ante los consabidos casos de la ex Secretaria de Salud, Mónica Rangel y otro funcionario; ambos tuvieron que regresar varios millones de pesos para evitar pisar la cárcel.

El tema ya circula en la cancha del Congreso del Estado y se ha pedido que a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE), se apoye el proceso para que los involucrados, incluso el mismo ex gobernador Carreras, comparezcan para el desahogo de las inconsistencias o en su defecto enfrentar lo que venga.

En medio de todo esto, hay una exigencia ciudadana para que aquellos personajes que provocaron una afectación a las arcas estatales sean castigados, mientras que el interés de la actual administración, es que ese dinero tenga la posibilidad de ser recuperado al menos en una porción para aprovecharlo en obras acciones que se llevan a cabo en las cuatro regiones del Estado.

Con esto, queda claro que el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo, ha instruido no solo que se continué avanzando en las investigaciones de diferentes rubros para ir descubriendo cómo y en qué se estuvieron gastando los recursos de las y los potosinos en favor de unos cuantos o simplemente el recurso desapareció de manera inexplicable; así que el mensaje para quienes hoy tienen una responsabilidad es que se conduzcan con rectitud y eviten caer en actos deshonestos porque de lo contrario podrían haber castigos fuertes, ya que no se van a permitir más actos de corrupción.

Por lo pronto, se espera que la Contraloría y la ASE hagan su trabajo y veremos si hay más involucrados en el tema pero seguramente no será el único caso que surja de la revisión que permanentemente se realiza sobre el gobierno de Juan Manuel Carreras y muy posiblemente sabremos de más situaciones en las que el recurso no llegó a su destino al igual que administraciones municipales de todo el Estado.

LA DEUDA DE PENSIONES

El Gobierno del Estado a través de diversas dependencias involucradas, atenderá la deuda histórica que enfrenta actualmente el fondo de pensiones, para lo cual lleva a cabo una auditoría con la que se evalúa el manejo que se realizó de los recursos, así como el funcionamiento de la dependencia, para con ello generar un diagnóstico que permita plantear una estrategia para que dicho fondo garantice las prestaciones de las y los trabajadores y solventar los conflictos al respecto.

Salvador González Martínez, Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado (Sefin) ha informado que actualmente se estudian dos alternativas que podrían considerarse de manera conjunta, que es aplicar un plan de pagos que incluya intereses y lo que esté planteado en la ley, así como solicitar el apoyo al Gobierno Federal para atender esta situación financiera que viene de administraciones pasadas.

En la Dirección de Pensiones se está llevando a cabo una auditoria exhaustiva principalmente con las acciones que se realizaron con el fondo de pensiones ya que gran parte de esos recursos se ocupan para otorgar créditos a los mismos trabajadores y de manera general del funcionamiento de la dependencia.

La Secretaría de Finanzas ha sacado adelante temas importantes, pues ha logrado establecer estrategias y afrontar problemas heredados, pese a su complejidad.

Sin lugar a dudas se trata de una de las dependencias donde rebotan todos los temas relevantes y el titular ha logrado hacerles frente para encontrar soluciones, por eso ha sido de las mejores calificadas por las evaluaciones cotidianas que se hacen para dar seguimiento al funcionamiento del gabinete.