Opinión | Las quejas tricolores

¿De qué se quejan los priístas?. Es la pregunta que se hacen los ciudadanos cuando escuchan los lamentos y las críticas que hacen al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en general al movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

Gracias a sus abusos, a sus excesos, a su corrupción, el pueblo se hartó y le dio el voto al Peje. Si alguien es responsable directo de la llegada del tabasqueño al poder, es el priísmo, no la militancia, sino su cúpula.

Los negocios corruptos al mas alto nivel en el pasado sexenio y en la mayoría de los gobiernos estatales, generó que los ciudadanos ya no soportaran más y optaran por darle un voto de confianza al eterno aspirante a la presidencia.

No obstante que todos sabían que se trataba de un real peligro para México, optaron porque López Obrador llegara a la presidencia de la República con el argumento de “no nos puede ir peor de lo que ya nos fue”.

Hoy la realidad golpea en la cara a quienes decidieron votar con esa lógica. No hay más seguro popular, medicamentos y vacunas para niños, ayuda para estancias infantiles, apoyo al campo, menos para la educación y el despilfarro en cosas inservibles es histórico.

Pero todo eso lo compensa el gobierno federal con los programas sociales que alcanzan a la mayor parte de los hogares de este país. “Si AMLO no nos da dinero, ¿Quién lo hará?”, dicen adultos mayores y ‘jovenes confundidos’ -no saben si estudiar o trabajar y mejor no hacen ninguna de las dos para no equivocarse-. No vaya siendo.

Escuchamos un dia si y otro también, quejarse a los tricolores: que si la inflación, que si la inseguridad, que si el autoritarismo, que si el desdén, que si la venganza y tienen razón, todo eso ocurre, pero ellos son los responsables de que así sea.

Si hubieran hecho un papel diferente al que hicieron, los ciudadanos hubieran votado por ese partido y no por el Peje.

Y por si algo faltara, el impresentable de Alejandro “Alito” Moreno haciendo de las suyas. El dirigente nacional del tricolor, después de hacerle al machito, terminó negociando con el gobierno federal para alcanzar impunidad.

Tras ser exhibido de corrupto, hablador y pendenciero, “Alito” terminó entregado a los brazos del gobierno para no pisar la cárcel, junto con otro impresentable como lo es Rubén Moreira, líder de los diputados federales tricolores.

A ese grado llegó el PRI, a permitir que dos individuos de esa calidad como “Alito” y Moreira, decidieran el futuro de miles de militantes y acabaran con la esperanza de una oposición de dar la batalla en el 2024.

Porque de eso se trata. PRI, PAN y PRD habían logrado en conjunto resultados electorales aceptables y aun más, formaron un bloque para impedir las imposiciones y abusos del gobierno federal en materia legislativa. Hoy, gracias a los intereses personales, todo eso parece que de nada sirvió.

El PRI va en picada, echando culpas a todos lados, cuando en realidad debería corregir sus propios errores que son la causa de que hoy el país esté como está. Los panistas, congruentes, se han convertido en la única oposición real pero difícilmente les alcanzará para dar la batalla electoral.

Hay autoridades en San Luis Potosí que creen que, con develar letras gigantes en los barrios, comer garnachas, entregar premios y pagar encuestas a modo, se ganan la confianza de los ciudadanos, pero no es así. La gente no tiene agua en sus casas y eso es un verdadero martirio; tampoco hay seguridad en las calles, calles que, por cierto, están intransitables por lo enormes baches y daños que causa el INTERAPAS; el tráfico es brutal en horas pico y los tránsitos mas que ayudar, estorban. En fin, la ciudad es un desastre y refleja el tipo de gobierno municipal que tiene…La Secretaría de Finanzas (Sefin) inició los trabajos de integración de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2023, que por instrucciones del Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, no sufrirá la creación o incremento de impuestos, con la finalidad de apoyar a las familias potosinas, además de que prioriza la austeridad que se ha impuesto y la disciplina financiera para lograr la transformación de la entidad…El titular de la Sefin, Salvador González Martínez, precisó que el presupuesto de egresos 2023, será austero, manteniendo la disciplina en la aplicación del gasto, “debe prevalecer la política de austeridad en el ahorro de gastos que ya son innecesarios”, dijo al agregar que con los ahorros se ha logrado impulsar más acciones sociales que detonan el desarrollo integral de las familias…HASTA LA PRÓXIMA

Twitter @lozano_ray