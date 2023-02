Opinión | Las mascotas son tiranos

¡Viva la vida y sus mascotas!, porque desde mi niñez, fui una niña inquieta y continúo siéndolo hasta mi muy avanzada madurez, he vivido con la maravillosa, aguda percepción de qué es una mascota, vivo rodeada de mascotas y ahora me doy cuenta que, sin darme cuenta, fui creando apegos y perdiendo mi libertad creyéndome dueña de ellos, sin percibir que en realidad ellos son mis dueños, así, pude ver y analizar que se convirtieron en mis tiranos y yo, en su esclava, ahora comprendo que la que estaba “encerrada” soy yo y no ellos, situación que pasa a los dictadores llamémoslos hijos, papás o gobernantes, no podemos respetar o respetarnos cuando nos convertimos en tiranos creyendo que al controlar a los “súbditos”, éstos serán sus fans y los amarán, los pedantes piensan que es lindo tener encerrados a otros en burbujas de esperanza creyendo que los aman sin darse cuenta que, no los aman, ni se cuenta con ellos, ya que lo que buscan es sobrevivir y en cuanto puedan ser libres y prueban su libertad, como las águilas, vuelan o se manifiestan en contra porque lo que les interesa es su libertad y comer y cuando ésta se restringe se vuelven sumisos; las mascotas buscan al dueño porque de otra forma vivirían en la calle pasando hambre, pero, cuando éste se convierte en tirano, saben que no lo aman, ni lo apoyan, ni créen el, pero mientras haya menudencias que comer ahí seguirán.

Así nos comportamos en ocasiones los humanos, como las mascotas, por comodidad, indiferencia o pereza, por encontrarnos en la zona de confort, ya que de lo poco que se recibe gratis el precio se eleva sin darnos cuenta y el amo se vuelve tirano hasta que la cuerda rompe, y hay algo más que podemos ver cuando vamos al teatro y la obra es infame y de poca calidad, quién puede respetar a un público que no sabe escoger ni distingue entre lo bueno y lo malo, y prefiere nada más ésto por comodidad o ignorancia, terminando por crear un verdadero problema que tal vez, pareciese ser problema de algunos y acaba siendo una situación para todos. Mientras que en mi país se alabe e instituya la mediocridad, lo peor es nada, no daremos pasos saludables para finales felices y el teatro seguirá siendo feíto y chorreadíto, tal vez mugrosito, nos vamos acostumbrando o acostumbramos a nuestras mascotas paso a pasito, asi se volverán mal educadas, resentidas y hasta agresivas, cosa que actualmente vivimos a diario, ahora que si yo fuera la madre de la mascota, la lavaría, educaría, enseñaría a actuar con corrección y lo amaría apasionadamente con virtudes procurando disminuir sus defectos.

En México ya hemos nacido y despertado, para vivir hay que nacer y para aprender a vivir cuando ya se es maduro, hay que volver a nacer y renacer cuantas veces se necesite para enderezar el rumbo.

A mis mascotas como a mi México no las veo en pañales ni con mamila, las veo maduras y jóvenes y les hablo de tú a tú, para que siempre se encuentren vivas y viviendo en un mundo amable como actores y no espectadores mudos, por eso hay que despertar como el Cantar de los Cantares deseando que en mi patria acaben los pedantes y surjan los actores amables que deseen vivir en paz fuera de la mediocridad y la pobreza, deseo que no se propugne por condenar todo elemento de intelectualidad o libertad de elegir, mis mascotas son libres y pueden elegir si brincan o duermen, si comen o beben, deseo, como ha sucedido en otros países y a otras mascotas, el acceso a la libertad de elegir en una democracia firme, sin tapujos donde hay manifestaciones de cordialidad y no violencia, donde las escenas servidas sean de santa paz y convivencia tranquila y mientras la escena está servida yo espero que en las manifestaciones de paz seamos más los que estamos que en aquellas donde la fuerza obliga, como espero que usted, se encuentre ya caminando le deseo un excelente domingo para usted, las mascotas y mi país, esperando sus comentarios.

Agradeciéndole su lectura.

angeldesofia@yahoo.com.mx