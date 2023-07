Opinión | Las juntas de Xóchitl

El entorno político nacional que ya permea en todos los estados del país, incluido San Luis Potosí, se torna interesante con el salto de Xóchitl Gálvez dentro de la baraja de posibles candidatos a la Presidencia de la República. Se trata de nuevas corcholatas pero ahora dentro de la cancha de la oposición que muy probablemente presentará a PRI, PAN y PRD como aliados para tratar de hacer algo en el siguiente proceso electoral del 2024.

No obstante, hay cosas importantes que analizar y que seguramente sopesarán a la hora de los sufragios del electorado que, en definitiva, ya no es el mismo de antes, ahora los actores deberán ofrecer algo más que solo experiencia y ganas de servir y no tener antecedentes negativos, algo que se antoja complicado.

Para la oposición, el contar con un perfil como Xóchitl Gálvez podría representar algo favorable, pero en la realidad el mayor riesgo para esta mujer, son precisamente esos partidos que intentan arroparla y la misma aspirante lo sabe, pues para su mala fortuna se trata de los mismos de siempre, es decir, aquellos personajes identificados con la llamada “mafia del poder” que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, bautizó desde que encabezó su lucha por desafiar a esos grupos que dominaron la escena electoral por décadas.

Aunque el perfil de Xóchitl Gálvez, pudiera lucir en principio impoluto, alejado de todo lastre de corrupción, no se puede soslayar el hecho de que su peor carta de presentación es precisamente ese tridente de partidos que si algo los caracteriza, son los negros antecedentes de la corrupción.

Ahora que la aspirante vino a San Luis Potosí, pasó precisamente lo mismo, pues varios de los añejos conocidos priistas y panistas, no desaprovecharon el momento para sacarse la foto y por mencionar solo algunos, estuvieron acompañando a Xóchitl Gálvez, gente como Victoria Labastida o Mario García Valdez, los exalcaldes con una pésima reputación y la lista podría seguir ya que también aparecieron por ahí personajes como Enrique Galindo que igual se acercó a saludar a la senadora como lo hizo en su momento con Claudia Sheinbaum.

Con ello, la oposición parece que no despega y no va despegar si perfiles como Xóchitl Gálvez no se desmarcan de esos imanes que se pegan al hierro de una candidatura que pareciera darles alguna posibilidad de regresar a la cima y eso, lejos de sumarle le resta precisamente posibilidades de alcanzar un buen resultado pues para la gran mayoría de la gente, es claro que prefieren mil veces seguir otorgando su confianza a un proyecto llamado 4T que al menos ofrece cosas diferentes, independientemente de sus resultados buenos o malos, que darles la posibilidad a esos personajes de regresar a dirigir al país.

A pesar de que la senadora levante cierto entusiasmo entre la oposición, se ve a leguas que no tiene detrás de sí un proyecto y una propuesta bien armada que comience a ser conocida entre la población y tal vez sea lo mejor, porque como insistimos, lo mejor para ella es que no se le vincule con estos grupos.

Vale la pena mencionar que, a diferencia de la oposición, donde cada perfil anda por su lado como el caso de Santiago Creel, las corcholatas de MORENA independientemente de que estén envueltos en cierta polémica por los gastos de campaña y el manejo de imagen, todo pinta que irán para el mismo lado en tanto se garantice el piso parejo y la limpieza del proceso, mismo que una vez que concluya, seguramente habrá el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo para sumar en favor del que sea el candidato, pues en este caso guste o no, sí existe dirigencia o liderazgo para sumar por una sola causa.

Si la oposición a su vez, finca su esperanza en una sola candidata o candidato, dará pie a que el proceso más importante, sea precisamente el de la contienda interna de MORENA, pues prácticamente quien resulte candidato, muy seguramente será el próximo Presidente de la República, considerando los puntos negativos de los opositores que ya se han mencionado ampliamente, los cuales facilitarán el camino del abanderado de éste partido político.

Xóchitl Gálvez, no cabe duda que tendrá que tomar una decisión rápida que clarifique si aceptara el apoyo o no de estos partidos políticos con todo y su camarilla de personajes corruptos o mejor le apueste a una candidatura ciudadana que tal vez le implique un mayor trabajo o desgaste, pero al menor no tendrá que comprometer acuerdos con ellos para no afectar su reputación, pero eso, solo el tiempo lo dirá y la misma aspirante lo dará a conocer muy pronto.

Su visita reciente a San Luis generó mucha expectación y entusiasmo, pero, lamentablemente, personajes oscuros como Horacio Sánchez Unzueta, Elias Pesina, Paulino Pozos, Jorge Daniel Hernandez, y otros aficionados al oportunismo así como algunos menesterosos de la política, le echaron a perder el propósito de su visita, que era presentarse como una opción diferente para el país; en fin, si queda de abanderada, seguramente ahora sí pondrá atención con quien se junta.

También esta semana en San Luis Potosí se presentó el grupo SUMA que trae la encomienda directa de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, para apoyar el movimiento en busca de la continuidad de la Cuarta Transformación en el país.

Se ve el movimiento de diversas organizaciones y líderes sociales que se han sumado en la entidad potosina al, ayer sábado justamente tuvieron una reunión en la que estuvieron presentes más de 100 líderes y representantes de grupos sociales quienes manifestaron su total apoyo a la Dra Claudia Sheinbaum.

Todo parece indicar que la lucha de la contienda en el 2024 será entre mujeres…y lo que a muchos llama la atención es la preparación de la doctora Sheinbaum que incluso se hecho acreedora a un Premio Nobel de la Paz (2007) compartido dentro del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU.

Esto se va a a poner bueno, porque además la intención del grupo SUMA es darle voz a la sociedad a través de foros con temas de relevancia como la crisis del agua, seguridad, mujeres y jóvenes, entre otros.

Twitter @lozano_ray