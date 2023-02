Opinión | Las amistades: Guías de luz y pilares de nuestras vidas

La amistad es una necesidad primordial de quienes habitamos este planeta.

Ese espacio reconfortante de incalculable valor que solo en la amistad podemos encontrar.

Podría yo mencionar los pensamientos colectivos que sobre la amistad conozco. Como el que las y los amigos se conocen en los tiempos difíciles. Dice en la cárcel y el hospital y, yo agregaría que también es cuando valoramos la importancia de contar con la amistad.

Otra frase es que las y los amigos son la familia que se elige. Y una más dice Quien tiene un amigo tiene un tesoro.

Y es en dicha relación interpersonal que encontramos todos los sinónimos que aparecen de la palabra amistad. El afecto, el apego, el cariño, el amor, la simpatía, el aprecio, la estima, la cordialidad entre muchos conceptos más.

Palabras todas de enorme significado en cada una de las etapas de la vida. Primero las amistades con quienes compartimos la infancia. Los juegos y las travesuras. Están también las amistades adolescentes llenas de locuras y diversión para después llegar las amistades de la adultez y la madurez.

Reflexionar sobre la amistad conduce al recuento de las veces que se ha recurrido a un amigo o amiga con alegría pero también en un momento de búsqueda de escucha y buen consejo en el tránsito por las dificultades de la vida.

Y es ahí el mejor momento para valorar lo importantes que son los y las amigas verdaderas. Guías de luz y pilares fuertes a nuestras vidas. Fuentes de comprensión y confianza.

Mucho se ha escrito sobre el amor. El amor romántico, el amor apasionado, el amor “eros”. El cual a través primeramente de una amistad da inicio a una relación amorosa. Es una amistad que se convierte en romance a través del vínculo del amor.

La forma superior del amor es el amor ágape. Es el amor divino, que da sin esperar nada a cambio.

Y el amor philos palabra griegaque es el amor filial, fraterno. Es el amor de la familia, es el amor de la amistad.

Y es el amor fraternal el que tanto agradezco que exista de forma mutua a través de la amistad de tantas y tantos amigos.

Mencionaba en el primer renglón que la amistad ha sido una imperiosa necesidad para evolucionar como raza humana. Aun más lo ha sido el amor de muy antigua, remota y ancestral data.

Y es en estas últimas líneas comparto la más conocida, famosa, hermosa y real definición del amor escrita por Pablo, seguidor del gran Maestro.

El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser.