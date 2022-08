Opinión | La prudencia y la osadía

Voy a decirle, señor, algo muy desconsiderado, y es que no aprecio como debiera la virtud de la prudencia. ¡Desde hace mucho que la traigo contra los prudentes! Son medidos, precavidos y a menudo hipócritas. Nunca dicen lo que piensan, y con ello faltan a la verdad, lo que es más grave. ¡Si al menos no pensaran lo que se callan! Pero lo piensan, y no lo dicen.

¿De qué otro modo se lo diré? Esa virtud se me figura la virtud de los políticos, y tal vez por eso se me ha vuelto antipática. Esos silencios calculadores, ese no dar todo de sí me parece francamente fastidioso.

¿Fue prudente Jesucristo cuando dijo a los fariseos que las prostitutas y los publicanos se les adelantaban en el Reino de los Cielos (Mateo 21, 31)? ¡Y vaya si se lo dijo! Y tan fuerte, que decírselo le costó la vida. ¿Y cuando ordenó a los emisarios de Herodes: “Vayan y díganle a ese zorro” (Lucas 13, 32), etcétera, fue prudente? Y cuando, trenzando unos cordeles, expulsó a los mercaderes del Templo diciéndoles que no conviertan la casa de su Padre en una cueva de ladrones (Juan 2, 13-25), ¿lo fue, acaso? ¡Ya sé que algunas traducciones ponen en boca de Jesús esta recomendación: “Sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas” (Mateo 10, 16)! Pero él no hablaba de ser prudentes, sino de ser astutos, lo que no es lo mismo.

Ahora bien, amigo mío, ¿fue prudente aquella vejezuela que echó a las arcas del Templo las únicas dos monedas que tenía para vivir (Lucas 21, 1-4)? ¡Ah, con qué generosidad se desprendió de ellas! No razona diciéndose a sí misma: “Si echo de una sola vez las dos monedas que me quedan y que son mi único tesoro, ¿qué comeré hoy, o qué cenaré?”. Nada de esto se dijo la pobre mujer, sino que, en un rapto imprudente –y pronuncio esta palabra subrayándola, amigo mío-, lo entrega todo. Y Jesús alaba el gesto de aquella mujer tan parecida a él, pues también el Señor, dentro de poco, entregaría todo lo que tenía para vivir… ¡Al diablo con la prudencia, amigo, al diablo con ella!

Y Zaqueo, cuando trepó al sicomoro, ¿fue prudente, en realidad? Toda su majestad de hombre poderoso se había quedado en el suelo mientras él ascendía a las alturas. Insisto: ¿fue prudente de su parte realizar un acto como ese a la vista de todos? Y por este gesto tan poco calculado y tan generoso fue que Jesús se fijó en él.

Y aquella mujer que irrumpió en la casa de Simón el fariseo trayendo consigo un frasco de alabastro de mucho valor, ¿se anduvo con monsergas aplicando dos o tres gotitas de su perfume en los pies del Salvador? ¡Nada de eso, sino que con un solo movimiento de manos rompió el frasco, “y la casa se llenó de la fragancia del perfume” (Juan 12, 1-11).

Así, así es Jesús, amigo mío. A él le gusta la gente que lo da todo y no se queda con nada: que se entrega entera. ¿Y de quién aprendió él a ser así sino de su madre María, mujer intrépida y valiente como pocas? Cuando el ángel le anuncia que va a ser la madre del Mesías, ella no rehúsa, sino que acepta de inmediato, a pesar de que esto iba a complicarle la vida enormemente. Aún hoy, en estos tiempos de liberación femenina y mangas anchas, ¿qué jovencita aceptaría quedar embarazada así como así? Y, con todo lo que esto implicaría, María acepta. Es cierto que antes del sí definitivo hay un silencio breve, el justo para hacer esta pregunta: “¿Y cómo va a ser, puesto que yo permanezco virgen?” (Lucas 1, 34). Ella sólo quiere sabe cómo van a suceder las cosas, y eso es todo.

Y sobre este silencio que de ningún modo podremos llamar vacilante, San Bernardo de Claraval (1090-1153) compuso en el siglo XII un sermón bellísimo. Escúchelo usted, amigo mío, hágame el favor:

“Has oído, Virgen, que concebirás y darás a luz un hijo. Has oído que no será por obra de varón, sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el ángel aguarda tu respuesta: ya es tiempo de que vuelva al Señor que le envió. También nosotros, condenados a muerte por una sentencia divina, esperamos, Señora, la palabra de misericordia. En tus manos está el precio de nuestra salvación; si consientes, de inmediato seremos liberados. Todos fuimos creados por la Palabra eterna de Dios, pero ahora nos vemos condenados a muerte; si tú das una breve respuesta, seremos renovados y llamados nuevamente a la vida…

“De tu respuesta depende el consuelo de los miserables, la redención de los cautivos, la libertad de los condenados, la salvación de todos los hijos de Adán, de toda la raza. Apresúrate a dar tu consentimiento; responde sin demora al ángel: mejor dicho, al Señor que te ha hablado por medio del ángel. Di una palabra y recibe al que es la Palabra; pronuncia tu palabra humana y concibe al que es la Palabra divina; profiere una palabra transitoria y recibe en tu seno al que es la Palabra eterna. ¿Por qué tardas?, ¿por qué dudas? Cree, acepta y recibe. Que la humildad se revista de valor, la timidez de confianza” (Homilía 4, 8-9, Sobre las excelencias de la Virgen Madre).

Se trata de un hermoso sermón, amigo mío, pero es retórico. Mediante estas súplicas incesantes, San Bernardo quería hacer ver al auditorio lo necesitados que estamos los hombres de redención. “¿Por qué tardas?, ¿por qué dudas?”. En realidad, María no tardó, ni tampoco dudó.